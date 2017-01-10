السعودية تعين إتش.إس.بي.سي مستشاراً لخصخصة تشييد المباني الدراسية

(رويترز) - قال مسؤول تنفيذي سعودي لرويترز اليوم الثلاثاء إن المملكة عينت إتش.إس.بي.سي مستشاراَ مالياَ لخططها الرامية لخصخصة تشييد وإدارة المباني الدراسية مع سعيها لخفض الإنفاق الحكومي في ظل تدني أسعار النفط.

وقال فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير للمباني" المملوكة للدولة والمرتبطة بوزارة التعليم إن الشركة تهدف للبدء في طرح عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمباني الدراسية هذا العام.

وقال الحماد على هامش مؤتمر للاستثمار بالوزارة "نهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية وهو نموذج جرى تنفيذه في أنحاء العالم".

وأضاف "سيقلل هذا أعباء الحكومة إلى أقل مستوى ممكن حيث سيتولى القطاع الخاص أعمال البناء والصيانة والتشغيل".