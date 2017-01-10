السعودية تعين إتش.إس.بي.سي مستشاراً لخصخصة تشييد المباني الدراسية

(رويترز) - قال مسؤول تنفيذي سعودي لرويترز اليوم الثلاثاء إن المملكة عينت إتش.إس.بي.سي مستشاراَ مالياَ لخططها الرامية لخصخصة تشييد وإدارة المباني الدراسية مع سعيها لخفض الإنفاق الحكومي في ظل تدني أسعار النفط.
وقال فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير للمباني" المملوكة للدولة والمرتبطة بوزارة التعليم إن الشركة تهدف للبدء في طرح عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمباني الدراسية هذا العام.
وقال الحماد على هامش مؤتمر للاستثمار بالوزارة "نهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية وهو نموذج جرى تنفيذه في أنحاء العالم".
وأضاف "سيقلل هذا أعباء الحكومة إلى أقل مستوى ممكن حيث سيتولى القطاع الخاص أعمال البناء والصيانة والتشغيل".
المزيد من أخبار السعودية
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً