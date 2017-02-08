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تعليم

السعودية: خطة الإعلانات الوظيفية تخلو من الوظائف التعليمية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
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السعودية: خطة الإعلانات الوظيفية تخلو من الوظائف التعليمية

قالت صحيفة سعودية مساء أمس الثلاثاء إنه رغم إعلان وزارة التعليم عن تقاعد 19 ألف معلم ومعلمة، خلت الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الجاري 1438/1439هـ التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية، أمس الثلاثاء، من أي وظائف مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية.

 

وجاء ذلك بعد أن كشفت وزارة الخدمة المدنية مساء أمس الثلاثاء عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1438/ 1439هـ (2017).

 

وأوضحت صحيفة "تواصل" الإلكترونية أن الجدولة الزمنية للخطة تضم إعلانات الوظائف المشمولة باللائحة الصحية، والوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ووظائف هندسية.

 

وتضمنت خطة الوزارة توزيع الإعلانات على مدار السنة المالية، وفق نوعية السلم الوظيفي، وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام الاحتياج، وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قبل الباحثين عن العمل، بهدف مساعدة الجهات الحكومية على شغل وظائفها التي ترغب في شغلها.

 

 

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