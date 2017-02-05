4 جامعات سعودية تبحث عن متعاقدين في 31 تخصصاً نظرياً رغم 95% من المتقدمين تخصصاتهم نظرية!

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن أربع جامعات سعودية تبحث عن متعاقدين أجانب في نحو 31 تخصصاً نظرياً علاوة على 9 تخصصات علمية طرحت وظائفها أمام أكاديميين غير سعوديين رغم إعلان وزارة التعليم أن 95 بالمئة من المتقدمين للجامعات من حملة درجة الدكتوراه تخصصاتهم تربوية ونظرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن مصدر مطلع إنه وقبل السماح لها بالتوظيف والتعاقدات الذي أوقف في نهاية ذي الحجة الماضي؛ وضعت جامعات الإمام عبد الرحمن بن فيصل (الدمام سابقاً)، والملك سعود، والمجمعة والجامعة السعودية الإلكترونية وظائفها الأكاديمية في 40 تخصصاً على طاولة الملحقية الثقافية في مصر طالبة منها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في تلك التخصصات للتعاقد عليها مع أكاديميين من حملة الدكتوراه برتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).

الجامعة السعودية الإلكترونية: 8 تخصصات

قانون عام (رجال فقط)، قانون خاص (رجال فقط)، لغات وترجمة (رجال وسيدات)، معلومات صحية (رجال وسيدات)، إدارة صحية (رجال وسيدات)، صحة عامة (رجال وسيدات)، الإحصاء التربوية (رجال وسيدات)، والوبائيات (رجال وسيدات).

جامعات الإمام عبد الرحمن بن فيصل: 19 تخصصاً

اللغة العربية (النحو والصرف، فقه اللغة، البلاغة والنقد)، اللغة الإنجليزية (أدب إنجليزي، لغويات، الترجمة، الشعر، صوتيات)، الجغرافيا ونظم المعلومات (جغرافيا اقتصادية، نظم معلومات جغرافية)، المكتبات والمعلومات، علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، الاتصال وتقنية المعلومات (الصحافة، العلاقات العامة)، التربية وعلم النفس مناهج وطرق تدريس حاسب آلي- تربية فنية، رياض أطفال، فيزياء (نظرية، حاسوبية، حيوية طبية، نووية، أطياف ليزر، ذرية)، رياضيات (بحتة جبر، تحليل رياضي، إحصاء رياضي، إحصاء، تحليل دالي، رياضيات تطبيقية)، كيمياء (حيوية، غير عضوية، عضوية، تحليلية، فيزيائية)، أحياء (فسيولوجي حيوان، وراثة، المعلومات الحيوية، بيئة، تشريح حيوان، علم التشريح العصبي، علم التشريح، وظائف أعضاء، الأحياء الدقيقة)، حاسب آلي (علوم حاسب، برمجة حاسب، قواعد بيانات، هندسة حاسبات، نظم معلومات، تقنية بيانات، أمن معلومات، شبكات حاسب)، إدارة أعمال (تمويل واستثمار، تأمين، إدارة إمداد، محاسبة، اقتصاد، إحصاء مالي أو اقتصادي، تسويق، قانون)، الجودة، الاعتماد الأكاديمي، المناهج وطرق التدريس، الإدارة التربوية، القانون.

جامعة الملك سعود: 7 تخصصات

ريادة الأعمال، مشاريع صغيرة ومتوسطة، إدارة أعمال (تسويق )، إدارة أعمال (موارد بشرية)، إدارة أعمال (مالية)، اقتصاد (دراسة الجدوى)، نظم معلومات.

جامعة المجمعة: 6 تخصصات

محاسبة، إدارة أعمال، إدارة مالية، الإحصاء والأساليب الكمية، الاقتصاد، والقانون.

وكانت وزارة التعليم السعودية أعلنت، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة بتوجيه وزير التعليم أحمد العيسى بشأن مطالب حملة الدكتوراه السعوديين من منسوبي التعليم العام وغيرهم للتوظيف بالجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس بدلاً عن المتعاقدين من غير السعوديين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، حينها، إن اللجنة تم تشكيلها من ممثلين للجهات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي والعام لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه والتواصل مع الجامعات لإبداء مرئياتها وما لديها من معلومات وإحصاءات ومقترحات بهذا الخصوص، وتقديم توصيات مناسبة حيال الموضوع.

وأكد المتحدث أن الدراسة توصلت إلى أن 95 بالمئة من المتقدمين على الجامعات من حملة درجة الدكتوراه كانت تخصصاتهم تربوية ونظرية، وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل، كما أن 87 بالمئة من المتقدمين ممن حصلوا على تلك الشهادات هم على رأس العمل كمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومي وقد تخرجوا عن طريق برنامج التعليم الموازي وبدون تفرغ كامل للدراسة أو عبر نظام التردد على الجامعات في بعض الدول العربية.

وأضاف أن وزارة التعليم تواصل مساعيها لتسهيل آلية توطين الوظائف الأكاديمية، للمؤهلين السعوديين، إِذ عملت على إنشاء نافذة إلكترونية تحوي قاعدة بيانات للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير من السعوديين الراغبين الانضمام إلى سلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، وذلك رغبة من الوزارة للاستفادة من المتخصصين والمؤهلين منهم. وأوضح متحدث التعليم أن اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع أكَّدت أن التعيين في الجامعات السعودية يتم وفق إجراءات نظامية عدة.