استاذ يفرد تحية لكل طالب وطالبة في مدرسته ويصبح حديث العالم

"الاستاذ الذي نتمنى جميعا أن يكون استاذنا" كان عنوان بي بي سي في تقريرها عن طرافة التحية التي يخصصها استاذ بطريقة مختلفة لكل طالب وطالبة لديه، حيث يستمتع طلاب الصف الخامس في مدرسة أشلي بارك في تشارلوت في ولاية نورث كارولينا، بمن يعتبر أفضل استاذ في العالم حيث سيضمن أن يعود طلابه وطالباته بأفضل ذكريات من المدرسة فيما نتذكر نحن بأننا ذهبنا إلى المدرسة وجلسنا في صفوف مملة أو هذا ما نتذكره بحسب بي بي سي.

باري وايت جي آر، هو الاستاذ الذي يتمنى كل طالب أو طالبة أن يكون استاذه بفضل التحية الخاصة التي صممها لكل منهم.

وأصبح وايت حديث الصحف ومحطات التلفزة الأمريكية والعالمية، بعد ظهور فيديو له وهو يؤدي تحية صباح خاصة لكل تلميذ في فصله.

و استضافت محطة "أيه بي سي نيوز"، معلم اللغة الإنجليزية باري وايت، الذي وصفته بأنه أفضل المعلمين، كونه ابتكر طريقة رائعة لتحية تلاميذه ذوي العشرة أعوام، حيث ترك لكل تلميذ الحرية في أداء التحية التي يرغب بها على طريقة "هاي فايف" أو "هات كف يدك للتحية"، وقام المعلم بحفظ كل تحية لكل تلميذ، وأصبح يؤدي التحية لكل تلميذ عند دخوله الفصل الدراسي، وهو ما ظهر في فيديو التقطته كاميرا جوال، في صباح أحد الأيام، ثم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابلة مع "أيه بي سي"، قال "باري" إنه استلهم فكرة التحية الخاصة لكل تلميذ من لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، الذي يؤدي تحية خاصة لكل لاعب بالفريق.

وأدرك "باري" نجاح الفكرة بعدما طبّقها مع أحد تلاميذه، وبعدها قرر أن يطبقها مع جميع تلاميذه. وحسب الفيديو: تتراوح التحية ما بين لمسات اليد الخفيفة، وضربات القبضة وحركات بالقدم، وأحياناً حركة الجسم.

ويؤكد "باري" أن حفظ تحية كل تلميذ لم تكن صعبة، ويضيف: "إنني متحمس، وعندما أحيي كل تلميذ بتحية خاصة، يشعر أنه شخص مميز، وهو ما يساعد على بناء علاقة قوية مع كل تلميذ، ويحمّسهم لحضور الفصل، والاستمتاع بالحصص".