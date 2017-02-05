جامعة كندية تلغي رسوم التقدم للدراسة فيها للطلاب الممنوعين من السفر لأمريكا

أعلنت جامعة كالغاري الكندية عن إلغاء رسوم التقدم للدراسة فيها للطلاب الممنوعين من السفر لأمريكا سواء كانوا في الولايات المتحدة أو خارجها مع تقديم مساعدات للطلاب السوريين من اللاجئين بحسب شبكة سي بي سي الكندية.

وتلغي الجامعة رسوم الدخول لطلاب سبع دول صدر قرار أمريكي بمنع دخول مواطنيها للولايات المتحدة الأمريكية بحسب بيان رسمي أصدرته الجامعة يوم الخميس الماضي. ولفت البيان أن ذلك ينطبيق على الطلاب الراغبين في الانتقال من الولايات المتحدة إلى كندا.