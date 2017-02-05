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تعليم

جامعة كندية تلغي رسوم التقدم للدراسة فيها للطلاب الممنوعين من السفر لأمريكا

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
جامعة كندية تلغي رسوم التقدم للدراسة فيها للطلاب الممنوعين من السفر لأمريكا

أعلنت جامعة كالغاري الكندية عن إلغاء رسوم التقدم للدراسة فيها للطلاب الممنوعين من السفر لأمريكا سواء كانوا في الولايات المتحدة أو خارجها مع تقديم مساعدات للطلاب السوريين من اللاجئين بحسب شبكة سي بي سي الكندية.

 

وتلغي الجامعة رسوم الدخول لطلاب سبع دول صدر قرار أمريكي بمنع دخول مواطنيها للولايات المتحدة الأمريكية بحسب بيان رسمي أصدرته الجامعة يوم الخميس الماضي. ولفت البيان أن ذلك ينطبيق على الطلاب الراغبين في الانتقال من الولايات المتحدة إلى كندا.

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