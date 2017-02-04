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تعليم

وزارة التعليم السعودية تعكف على عدة خطوات لسد النقص مقابل المعلمين المتقاعدين

أريبيان بزنس
السبت، 4 فبراير 2017
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وزارة التعليم السعودية تعكف على عدة خطوات لسد النقص مقابل المعلمين المتقاعدين

قالت صحيفة سعودية اليوم السبت إن وزارة التعليم تعكف على عدة خطوات لسد النقص مقابل المعلمين والمعلمات المتقاعدين والذين تجاوز عددهم 19 ألف معلم ومعلمة.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصادرها إن الوزارة ستطرح بعض الوظائف الشاغرة والإعلان عنها من قبل وزارة الخدمة المدنية، والعمل على اتخاذ إجراءات أخرى مختلفة للاستفادة من المعلمين والمعلمات في المدارس بالشكل المطلوب، خصوصاً أن هناك فائضاً للمعلمين والمعلمات في بعض المدارس.

 

وبحسب الصحيفة اليومية، فإن أبرز الخطوات التي ستتخذها الوزارة لتوفير المعلمين والمعلمات دون أن يكون هناك حاجة لتوظيف كامل الأعداد مقابل المتقاعدين هي:

 

تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية.

 

تقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة.

 

تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية بحيث يتم تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.

 

إعادة هيكلة بعض المدارس بما يتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات.

 

ضم بعض المدارس التي يقل فيها عدد الطلاب والطالبات عن النصاب إلى مدارس أخرى.

 

دراسة سحب قادة المدارس الأهلية المعارين من المدارس الحكومية من تلك المدارس وإخضاعها لرقابة هيئة تقويم التعليم العام بدلًا من إقحام التعليم في الرقابة.

 

تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في الاستثمار في التعليم العام بما في ذلك رياض الأطفال.

 

التوسع في القسائم التعليمية الحكومية للدراسة في المدارس الأهلية.

 

إنشاء شركة للموارد البشرية، هدفها خصخصة الوظائف التعليمية.

 

 

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