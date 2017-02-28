"التربية" تبحث تدريس اللغة الصينية في مدارس الإمارات

تدرس وزارة التربية بالإمارات إدخال اللغة الصينية ضمن المناهج، وتخصيص مدارس لهذا الهدف ضمن خطتها المستقبلية، لما تمثله الصين الشعبية من أهمية ثقل في التجارة والصناعة العالمية.

وقال مطر الهاملي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إن وفداً من «التربية» زار مدرسة حمدان بن زايد لتعليم اللغة الصينية للاطلاع على تجربتها، والاستفادة من خبرتها.

وحسب صحيفة الإتحاد، أشار إلى أن الوزارة تسعى لإعداد كوادر مؤهلة علمياً في المجالات كافة لتبادل الخبرات وتخريج أجيال قادرة على الولوج إلى سوق العمل، مسلحة بالمقومات الأساسية التي تكفل لها الإسهام في النهضة التنموية والخدمية الشاملة التي تشهدها الدولة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأشاد الهاملي بالجهود الرائعة المبذولة في تطوير نظام التعليم على مستوى كافة المدارس بالإمارة، معرباً عن إعجابه وتقديره للجهود المبذولة لرفع المستوى التحصيلي لأطفال وطلبة مدرسة حمدان بن زايد وتحفيزهم لحصد النجاح والتميز.

من جانبه، أكد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، في مجلس أبوظبي للتعليم، أن مشروع المدرسة الصينية الذي انطلق عام 2006 من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتستهدف تفاعل المواطنين مع الثقافات العالمية ومن بينها الثقافة الصينية بتقاليدها العريقة وحضاراتها الأصلية.

واطلعَت فاطمة البستكي مديرة المدرسة الوفد على المبادرات التعليمية المنفذة في المدرسة التي تدرس اللغات العربية والانجليزية والصينية، لطلابها البالغ عددهم هذا العام 673 طالباً وطالبة، منهم 18 طالباً وطالبة من الجنسية الصينية، فيما يبلغ عدد الموظفين في الهيئتين الإدارية والتدريسية 106 تربويين.

ضم الوفد الدكتور رشيد الحمادي مدير إدارة المناهج المتوسطة في الوزارة، وزهره هاشم مدير إدارة مناهج الطفولة المبكرة والصفوف الأولى، ومريم كمال نائب مدير إدارة المناهج العليا، ومن مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور خالد العبري، مدير إدارة الأفراد بقطاع العمليات المدرسية، وسارة السويدي، مدير إدارة المناهج بالإنابة، وعدد من قيادات المجلس.