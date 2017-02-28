"جامعة حمدان بن محمد الذكية" الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا في إدارة استمرارية الأعمال

تمكنت "جامعة حمدان بن محمد الذكية"من تحقيق متطلبات نظام إدارة استمرارية الأعمال/ISO 22301:2012/ لتكون الاولى التي تحقق هذا الانجاز على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا.

وتسلم معالي الفريق ضاحي خلفان، تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء "جامعة حمدان بن محمد الذكية" من الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة الشهادات والجائزة الأخيرة التي حصلت عليها الجامعة على المستوى الدولي والإقليمي، وذلك بمكتب معاليه بحضور أعضاء الهيئة الإدارية العليا في الجامعة بالإضافة إلى المدير العام لشركة لويدز ريجستر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا باسم عبيد.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بهذا الإنجاز المميز معتبراً أن جامعة حمدان بن محمد الذكية قطعت شوطا كبيرا في مجال التعليم الذكي منذ إنشائها وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي يوفّره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة لضمان التحسين المستمر في جودة التعليم والارتقاء بها إلى المعايير والمستويات العالمية.

وأكد معاليه أن التعليم الذكي أصبح اليوم مطلبا أساسيا من متطلبات العصر كما أنه يتناسب مع ظروف الكثير من الطلاب التي لا تتوفر في التعليم التقليدي و أن خريجي جامعة حمدان بن محمد الذكية لا يجدون صعوبة في الحصول على وظائف بعد تخرجهم حيث تتوفر لهم الفرص الكثيرة التي يمكنهم من خلالها استثمار ما تعلموه في الجامعة.

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه إقليمياً حيث حازت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" مؤخراً على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال /ISO 22301:2012/ من "المنظمة الدولية للمواصفات القياسية- آيزو" لتضع نفسها في موقع الصدارة باعتبارها أول جامعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على الشهادة الدولية المرموقة التي تؤكد القدرة العالية على مواجهة الطوارئ بكفاءة وفعالية عالية.

وحصلت الجامعة أيضاً على سجل التحقق لشهادة "آيزو 29990" /ISO 29990:2010/ لخدمات التعليم غير النظامي والتدريب وذلك عقب عملية تدقيق شامل أجريت من قبل شركة لويدز ريجستر ما يؤكد نجاحها المتواصل في إعادة صياغة مستقبل التعلم والتعليم من خلال إثراء مخزون المعرفة وتحفيز البحث العلمي ودفع عجلة التقدم في قطاع التعليم الذكي بالاعتماد على الابتكار والإبداع والتميز. وخلال حفل توزيع "جوائز وارتون- كيو. إس للتميز في التعليم العالي" /Wharton-QS Stars Reimagine Education Awards/ حصدت الجامعة على الميدالية الذهبية عن فئة الجوائز الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وذلك تقديراً لتميز وريادة الجامعة في تنفيذ مشروع "أنظمة إدارة التغذية الراجعة المعززة".