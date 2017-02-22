فصل 27 سعودية من جامعة بتهمة "البويات"

فصلت جامعة أم القرى في مكة المكرمة 27 طالبة "مستندة على عشر مخالفات ارتكبتها الطالبات" السعوديات.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن مسؤول في وحدة الإعلام والاتصال بالجامعة إن قرار فصل الطالبات صدر خلال الفصل الماضي، ويأتي بموجب لائحة حقوق وواجبات الطلاب المقرة من مجلس الجامعة، موضحاً أن أسباب الفصل متعددة بحسب المخالفات التي ارتكبنها، وما نصت عليه اللائحة.

وقال المسؤول إن فصل الطالبة لا يقر إلا بعد متابعة تمتد لنحو ثمانية أشهر، وتتضمن التنبيه والتوجيه وأخذ التعهدات وجلسات مطولة مع إدارة التأديب التي تضم نخبة من الأكاديميات والتربويات والاستماع إلى الطالبة، ثم اتخاذ القرار المناسب، وفي حال عدم حضور الطالبة فإنها تعد قد أسقطت حقها في ذلك، وتصدر اللجنة قرارها بما لديها من حيثيات وأدلة.

وأضاف أن تعمد مخالفة الأنظمة والإصرار على ذلك وعدم الاستجابة للتنبيه سلوك غير إيجابي يستوجب الحزم، مشيراً إلى أنه متاح للطالبة المفصولة تقديم طلب كتابي بتخفيف العقوبة للجهة المعنية، حيث يدرس الطلب من قبل لجنة التأديب ويقاس إلى مجمل وضع الطالبة ويتخذ القرار المناسب، مؤكداً أن كل الأبواب النظامية والشرعية داخل الجامعة وخارجها متاحة لمن ترى من الطالبات أنها ظـلمت أو تم تجاوز النظام في حقها.

ونقلت الصحيفة اليومية عن الطالبات المفصولات إن ما استندت إليه الجامعة في فصلهن غير مبرر، إذ اعتمدت - على حد قولهن - على تغيير غالبيتهن لقصات شعرهن، مشيرات إلى أن القصة بدأت قبل أشهر عدة، عندما أبلغن بوجود مخالفات في قصات شعورهن، رغم أنهن يرين أن قصات شعرهن عادية ولا تعتبر شاذة كما تراها الجامعة، كما أنه عقد مجلس تأديبي الفصل الماضي ووعدن بتغيير قصاتهن، إلا أنه بعد عودتهن لمقاعد الدراسة مع الفصل الحالي فوجئن بفصلهن دون النظر إلى التغيير.

وأضفن أن عدم لبس الإكسسوارات الذي استشهدت به الجامعة لم يكن مقتصراً على الطالبات، فهناك موظفات في الجامعة لا يلبسنها، إضافة إلى أنه لا يعقل احتساب لبس الماركات الرياضية تشبها بالرجال.

وأوضحت الطالبات بشأن المخالفات المرصودة من الجامعة، أنهن سيطرقن أبوابا عدة لرفع الظلم عنهن، ولن يقبلن بضياع مستقبلهن لأسباب لا تستدعي هذه العقوبة.

وبحسب الصحيفة فإن المخالفات التي رصدتها الجامعة على الطالبات هي:

1- قصات شعر

2- عدم وضع مكياج

3- عدم وجود أخراص وإكسسوارات

4- ملابس لماركات رجالية

5- التشبه بالرجال في المشي

6- عدم لبس الطوق

7- الملامح الحادة والأكتاف العريضة وشامة الوجه

8- الملابس الغامقة، تيشيرت الخناقية

9- بعض أنواع الأحذية

10- صبغات الشعر الفاتحة

توضيح الطالبات:

1- قصات شعر - عادية ولم تكن شاذة بمعنى حلق بماكينة.

2- عدم وضع مكياج - نضع المكياج، ومنا من يرسمن عيونهن فقط لوجود حساسية جلد.

3- عدم وجود أخراص وإكسسوارات - ليس مبرراً لأننا ذاهبات لمكان علم.

4- ملابس لماركات رجالية - الماركات الرياضية ليست مقتصرة على الرجال وتشمل الجنسين.

5- التشبه بالرجال في المشي - طريقة المشي ليست دليل تشبه.

6- عدم لبس الطوق - شعورنا قصيرة ولا تحتاج لطوق.

7- الملامح الحادة والأكتاف العريضة وشامة الوجه - الملامح والجسد من خلق الله.

8- الملابس الغامقة، تيشيرت الخناقية - ملابس عادية ويصنفونها ملابس (إيمو).

9- بعض أنواع الأحذية - يعدون الأحذية الرياضية تشبها بالرجال.

10- صبغات الشعر الفاتحة - لون الشعر حرية شخصية.

البويات في الخليج

البويات؛ مصطلح خليجي يعبر عن المسترجلات من النساء اللاتي يرتدين الألبسة الرجالية ويتصرفن بخشونة وكثيراً ما يمارسن شذوذاً جنسياً.

وكانت السلطات السعودية أصدرت في إبريل/نيسان 2012 قراراً يمنع شباب "الإيمو" والفتيات "البويات" من الدخول إلى المدارس والجامعات السعودية حتى "اعتدال أمرهم". وطلبت من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبع هذه الحالات في الأماكن العامة في محاولة من السُّلطات الحفاظ على العادات والتقاليد الدينية والاجتماعية السعودية.