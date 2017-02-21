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تعليم

الخدمة المدنية: تم رفع لائحة رواتب الوظائف التعليمية الجديدة للعاهل السعودي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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الخدمة المدنية: تم رفع لائحة رواتب الوظائف التعليمية الجديدة للعاهل السعودي

أنهت اللجنة المكلفة بدراسة لائحة رواتب الوظائف التعليمية الجديدة بوزارة الخدمة المدنية السعودية جميع أعمالها ورفعت مقترحاتها إلى المقام السامي.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي إن اللائحة ستواكب المرحلة المقبلة ورؤية المملكة 2030، وتحمل تفاصيل كثيرة، موضحاً أن اللائحة قد غطت جوانب قصور كانت موجودة سواءً على مستوى المعلم أو مستوى البنية المدرسية.

 

وقال "الملفي" إن اللائحة الجديدة ستحقق مطلب الوظيفة والموظف، وهي تخدم شريحة مهمة مسند إليها مهمة التعليم والتربية.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه في سبتمبر/أيلول 2016 بتشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق.

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