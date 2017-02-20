خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

ونص القانون على أن تنشأ جامعة تسمى "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وتتبع المجلس التنفيذي.

وبموجب هذا القانون تحل الجامعة محل كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، والمعهد البترولي، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، ويُنقل إليها أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والعاملين في جامعة خليفه للعلوم والتكنولوجيا والبحوث والمعهد البترولي ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، كما تنقل كافة الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات والأموال المتعلقة بتلك الجهات إلى الجامعة، حسب صحيفة البيان.

كما نص القانون على أن من أهداف الجامعة دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي وإجراء البحوث العلمية بما يحقق التميز الأكاديمي والبحثي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ورفد المجتمع بالكوادر المؤهلة وذلك وفق التشريعات السارية.

كما تهدف الجامعة إلى إيجاد الصلة بين الفكر الأكاديمي ومؤسسات المجتمع، وخلق النفع المتبادل في هذا المجال، وتشجيع ودعم ورعاية أنشطة الأبحاث العلمية وبرامج نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وإعداد وتدريب الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً في كافة جوانب العلوم والمعرفة من خلال تنظيم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متطورة بأعلى درجات التقنية والحرفية، وتقديم البحوث الأكاديمية والتطبيقية في المجالات ذات الأهمية العلمية والاستراتيجية، وتشجيع ثقافة وتطبيقات ومشاريع الابتكار وريادة الأعمال.