التأمين الطبي للمعلمين بالسعودية سيكون بمقابل

أكدت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن برنامج التأمين الصحي الذي تعتزم وزارة التعليم إطلاقه يوم الخميس المقبل سيكون بمقابل مالي يسدد من قبل المعلمين والمعلمات في شكل اشتراك دوري.

ونقلت صحيفة "المدينة" اليومية عن مصادرها إن وزارة التعليم انتهت من أعمال التنسيق مع بعض شركات التامين للحصول على تخفيض خاص.

وذكرت الصحيفة أن التوقعات تشير لعدم نجاح المشروع خاصة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، شرعت في تطبيق المشروع قبل أشهر، ولم يحقق إقبالاً من الموظفين بها.

وكان مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم قال، أمس الخميس، إن الوزارة تعتزم إطلاق برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم كافة بمميزات عالية وأسعار منافسة، وذلك ضمن باكورة أعمال مركز خدمات المعلمين.