السعودية: تعليق الدراسة في مدارس عسير الأربعاء

وجه جلوي بن محمد آل كركمان مدير تعليم منطقة عسير جنوب غرب السعودية بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس التعليم العام بالمنطقة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير محمد بن علي الفيفي إن تعليق الدراسة جاء نتيجة تقلبات الأحوال الجوية على المنطقة، مؤكداً أن الإدارة تضع سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس ضمن أهم أولوياتها.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بعسير تعليق الدراسة بجميع مدارس رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة وذلك بناء على التقارير الواردة من الدفاع المدني والأرصاد حول استمرار هطول الأمطار حسبما أوصت به لجنة الطوارئ برئاسة مدير عام التعليم تعليم عسير وسيشمل التعليق جامعة الملك خالد.

وتسببت الأمطار التي شهدتها منطقة عسير مساء أمس الثلاثاء بارتفاع منسوب المياه في سد أبها المقر الإداري لمنطقة عسير بواقع 12,15 سم على مسطح السد.

ونقل تقرير اليوم الأربعاء عن الناطق الإعلامي للمديرية العامة للمياه بمنطقة عسير علي القاسمي قوله إن "السعة التخزينية للسد تبلغ 2 مليون و20 ألف متر مكعب" موضحاً أن كميات المياه التي هطلت على منطقة عسير ومدينة أبها تسببت في رفع منسوب المياه، متوقعاً ارتفاع المنسوب عند هطول الأمطار خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من مياه السد وقت أزمات المياه من خلال محطة التنقية الموجودة في الموقع التي يمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ.