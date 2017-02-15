Arabian business
تعليم

السعودية: تعليق الدراسة في مدارس عسير الأربعاء

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية: تعليق الدراسة في مدارس عسير الأربعاء

وجه جلوي بن محمد آل كركمان مدير تعليم منطقة عسير جنوب غرب السعودية بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس التعليم العام بالمنطقة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

 

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير محمد بن علي الفيفي إن تعليق الدراسة جاء نتيجة تقلبات الأحوال الجوية على المنطقة، مؤكداً أن الإدارة تضع سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس ضمن أهم أولوياتها.

 

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بعسير تعليق الدراسة بجميع مدارس رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة وذلك بناء على التقارير الواردة من الدفاع المدني والأرصاد حول استمرار هطول الأمطار حسبما أوصت به لجنة الطوارئ برئاسة مدير عام التعليم تعليم عسير وسيشمل التعليق جامعة الملك خالد.

 

وتسببت الأمطار التي شهدتها منطقة عسير مساء أمس الثلاثاء بارتفاع منسوب المياه في سد أبها المقر الإداري لمنطقة عسير بواقع 12,15 سم على مسطح السد.

 

ونقل تقرير اليوم الأربعاء عن الناطق الإعلامي للمديرية العامة للمياه بمنطقة عسير علي القاسمي قوله إن "السعة التخزينية للسد تبلغ 2 مليون و20 ألف متر مكعب" موضحاً أن كميات المياه التي هطلت على منطقة عسير ومدينة أبها تسببت في رفع منسوب المياه، متوقعاً ارتفاع المنسوب عند هطول الأمطار خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من مياه السد وقت أزمات المياه من خلال محطة التنقية الموجودة في الموقع التي يمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

بالفيديو: متى ستطرح سيارت تيسلا في السعودية؟﻿

بالتزامن مع نفي رفع الدعم.. إصدار توعوي للحد من إهدار الخبز في السعودية

السعودية: 800 ريال شهرياً حد أدنى يدفعها رب الأسرة المقيم بدءاً من يوليو

ما هي الضرائب والرسوم التي تطبقها السعودية على المواطنين والمقيمين في 2017 و2018؟

تعليقات

المزيد في تعليم

محمد بن راشد يكرم "مريم الزيودي" بجائزة أفضل معلم في الإمارات

السعودية: خطة الإعلانات الوظيفية تخلو من الوظائف التعليمية

الإمارات تضع 4 معايير لترخيص المعلمين الموحد لرفع جودة التعليم

4 جامعات سعودية تبحث عن متعاقدين في 31 تخصصاً نظرياً رغم 95% من المتقدمين تخصصاتهم نظرية!

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

محاربة استغلال اسم القطن المصري زوراً تسهم في إحياء زراعته بمصر

اتهام قناة الجزيرة بالرضوخ لفرنسا بعدم بث تقرير حول جرائم فرنسا في التفجيرات النووية في الجزائر

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »