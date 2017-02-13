محمد بن راشد يكرم "مريم الزيودي" بجائزة أفضل معلم في الإمارات

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المعلم الإماراتي المبتكر ضمن جائزة الإمارات للمعلم المبتكر التي أقيمت في دورتها الثانية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2017.

وفازت مريم راشد سليمان الزيودي من مدرسة الماسة للتعليم الثانوي بالجائزة وهي معلمة حاصلة على الماجستير بمعدل " 4 امتياز مع مرتبة الشرف " وصاحبة أول مشروع مطبق في تفعيل المنظومة التفاعلية في اللغة العربية ومشروع الضاد.

كما أن لها دورا فاعلا في قيادة وعضوية فرق العمل على مستوى المدرسة والنطاق والوزارة منها عضوية في تطوير مناهج مرحلة التاسع والثاني عشر.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تحرص الزيودي على نشر الاستراتيجيات التعليمية من خلال دورات داخلية ومحاضرات وزيارات مدارس النطاق وذلك لدعم ثقافة الإبداع والابتكار في المدارس والمجتمع بشكل عام.

وانطلقت جائزة الإمارات للمعلم المبتكر برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2015 وتبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي وهي تمنح للمعلم الإستثنائي وصاحب الإضافة المتميزة لمهنة التعليم في دولة الإمارات.

وصممت الجائزة من خلال تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومجموعة جيمس للتعليم بهدف ترسيخ الابتكار في مهنة التعليم تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية التي تركز على الارتقاء بمنظومة التعليم على مستوى الدولة وتشجيع الجيل الجديد على اختيار التعليم مهنة للمستقبل.