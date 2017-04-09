الإمارات: أكثر من مليون طالب وطالبة يبدأون اليوم الفصل الثالث والأخير

أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الفصل الدراسي الثالث صباح اليوم اليوم، ونشرت الوزارة على حسابها على تويتر أن أكثر من مليون طالب وطالبة على مستوى الدولة يستأنفون دوامهم المدرسي، إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثالث والختامي للعام 2016-2017.

ومن المقرر أن يكون 22 يونيو المقبل موعداً لنهاية الدوام المدرسي للطلبة، أما بالنسبة للمعلمين فينتهي دوامهم اعتباراً من 6 يوليو المقبل، وتم تحديد موعد الدوام للهيئة التدريسية للعام الدراسي الجديد 2017-2018 بتاريخ 3 سبتمبر المقبل وفيما يخص الطلبة سيكون الدوام اعتباراً من 10 سبتمبر المقبل.

طرحت وزارة التربية والتعليم 4 كتب دراسية جديدة في الفصل الدراسي الثالث، ضمن منهاج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، تتمثل في كتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الصادر عن منشورات القاسمي، وكتاب «تحصين الشباب من الأفكار الهدامة» للكاتب الدكتور فاروق حمادة المستشار في ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاوة على كتاب «التنمية المستدامة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا وكتاب «وسائل التواصل الاجتماعي من القبيلة إلى الفيسبوك» الذي يناقش دور وسائل التواصل الاجتماعي في التحولات المستقبلية بحسب ما أعلنته الوزارة.