8 فرق مبتكرة تتنافس في نهائيات كأس التخيل الإماراتي 18 أبريل الجاري

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن ثمانية فرق مبتكرة ستتنافس في نهائيات كأس التخيل الإماراتي التي تقام في 18 أبريل الجاري بدبي تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وشركة إعمار العقارية.

ويمنح الفوز بهذه المسابقة فرصة الحصول على 15 ألف دولار أمريكي وحجز مكان في نهائيات كأس العالم للتخيل الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية شهر يونيو القادم.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تهدف مسابقة كأس التخيل - التي أصبحت ظاهرة عالمية منذ أول دورة لها في عام 2003 - إلى تعزيز التعاون وتحفيز الإبداع وإتاحة الفرصة للطلاب في جميع أنحاء العالم لعرض إبتكاراتهم تحت اشراف وتدقيق خبراء متخصصين.

وشملت الفرق المختارة "بينز ميرسنيرز" من جامعة ميدلسكس و" AAWC الذكية " و "إيبينس" من كليات التقنية العليا و "آيل أوردر" من معهد بيرلا للتكنولوجيا و "ماي تيم من بيتس بيلاني" و "B.A.S.S" و "سايد كويست" من جامعة ولونغونغ و "غرين جام" من الجامعة الأمريكية في دبي.

ومن المتوقع حضور أكثر من 200 شخص في نهائيات دولة الإمارات العربية المتحدة في حين سيحصل الفريق الفائز على جائزة نقدية بقيمة 15,000 دولار أمريكي بينما سيحصل المركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 10000 دولار أمريكي في حين سيحصل صاحب المركز الثالث على 7000 دولار أمريكي.

وأكد مايكل منصور مدير الابتكار لدى شركة مايكروسوفت الخليج حرص مايكروسوفت على الاستثمار في المواهب الشابة مشيرا إلى أن كأس التخيل يعد الوسيلة المثلى لإكتشاف تلك المواهب.

ولفت إلى أن هذه المسابقة تعمل على تشجيع الطلاب من جميع التخصصات على التعاون وتعلم كيفية تحويل إبداعاتهم إلى شيء حقيقي ناجح ويطبق على أرض الواقع.

وقال "مع استمرار دولة الإمارات في المضي قدما نحو تحقيق رؤيتها لعام 2021 يسير النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي جنبا إلى جنب تجاه الوصول إلى هذا الهدف وتمكين الشريحة الشابة من الابتكار وأخذ مكانهم في السنوات المقبلة".

كانت مايكروسوفت وإعمار قد زارتا في فبراير الماضي أكثر من 25 جامعة بجميع أنحاء دولة الإمارات ودعيا الطلاب على المنافسة في كأس التخيل الذي سيركز هذا العام على حلول المدن الذكية.

وقدمت الفرق أكثر من 100 مشروع تحت فئة المدن الذكية ويعد هذا الرقم الأكبر تحت فئة واحدة منذ تاريخ بدء المنافسة في حين ستكون منصة مايكروسوفت أزور السحابية أداة إلزامية لجميع المشاريع المقدمة لهذا العام.

وقال فيريش سيتا الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية " إن دعم إعمار لكأس التخيل يؤكد مدى إلتزامها بتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي في دولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة ".