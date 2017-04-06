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تعليم

تكريم طلال الجري من التعليم الخاص في الكويت

أريبيان بزنس
الخميس، 6 إبريل 2017
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تكريم طلال الجري من التعليم الخاص في الكويت

كرمت الادارة العامة للتعليم الخاص في دولة الكويت طلال خليفة الجري رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الجري القابضة وذلك عن دوره في دعم العملية التعليمية والارتقاء بها على كل المستويات داخل دولة الكويت، حيث تم هذا التكريم ضمن حفل كبير اقيم في فندق الريجنسي تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور عبداللطيف الفارس كرمت خلاله الادارة العامة للتعليم الخاص عددا من أصحاب المؤسسات التعليمية.  


وبهذه المناسبة عبر طلال الجري عن سعادته بهذا التكريم الذي جاء ليؤكد عمق العلاقات المهنية بين مجموعة الجري القابضة والجهات التعليمية الرسمية على كل المستويات لما فيه منفعة للقطاع التعليمي بشكل عام.


وأضاف الجري، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، أن مجموعة الجري القابضة أستطاعت أن تحقق أهدافها في توفير التعليم الى عدد كبير من الطلبة بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ،حيث تحقق هذا الهدف من خلال مدارس المجموعة المنتشرة في كل أنحاء الكويت.


كما أعلن الجري استمرار مجموعة الجري بخدمة المجتمع الكويتي عن طريق الاستمرار بعملية الارتقاء  بالعملية التعليمية من خلال مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال.

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