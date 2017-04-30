السعودية: إطلاق مشروع نقل المعلمات في المناطق البعيدة والوعرة

وجه وزير التعليم السعودي بإطلاق مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات بالمناطق البعيدة والوعرة اعتباراً من العام الدراسي المقبل 1438/1439هـ والذي يشمل 1900 مدرسة ويستهدف خدمة نحو 6 آلاف معلمة وهن اللائي تنطبق عليهن الشروط.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن الهدف من هذه الخطوة هو توفير خدمة نقل آمنة ومريحة ومستدامة، للمعلمات المشمولات بالخدمة ابتداء من العام الدراسي المقبل، حاثاً المعلمات المشمولات بالخدمة الاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.

ودعا المدير التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي المعلمات الراغبات لتقديم طلباتهن عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم 28/8/1348هـ.

وقال "الدبيخي" إن المعلمات الراغبات في الخدمة واللواتي يعملن في مدارس بعيدة عن منازلهن ولكنهن غير مشمولات بالمعايير المحددة في هذه المرحلة يمكنهن التقديم عبر البوابة لضم بياناتهن إلى القوائم التي يمكن تقديم الخدمة لها في المراحل القادمة من هذا المشروع.

وستكون الأولوية للمعلمات المستوفيات لمعايير الاستحقاق، ومن بينها أن تكون المدرسة ضمن قائمة المدارس المشمولة بالخدمة، وتباعد المسافة بين منزل المعلمة والمدرسة، وعدد المعلمات بنفس المسار، ونوع الطريق المؤدية للمدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة.

يذكر أن المشروع لا يرتبط بحركة نقل المعلمات، ويمكن للمعلمة إلغاء تسجيلها أو تعديله في أي وقت، وليس عليها في حال إلغاء التسجيل دفع الرسوم المقررة وقدرها 500 ريال شهرياً.