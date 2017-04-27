السعودية: الإعلان عن الوظائف التعليمية وحركة النقل الخارجي في شعبان

أكد وزير التعليم السعودي أحمد العيسى أن الإعلان عن الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم وحركة النقل الخارجي سيكون في الموعد المحدد له وهو يوم 22 شعبان القادم (15 مايو/أيار 2017).

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن "العيسى" قوله إن الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم لا تزال تخضع للدراسة، وسيتم الكشف عن تفاصيلها مع إعلان حركة النقل الخارجي المحدد لها 22 شعبان.

وأضاف أن لا تغيير ولا تراجع في أعداد المتقاعدين، إذ بلغ عدد الطلبات 18881 متقدماً ومتقدمة.

وأوضح أن التقويم الدراسي للأعوام القادمة رفع للجهات العليا، وسيخضع للمناقشة، كما أن حركة النقل ستعلن حسب الموعد، و"لا توجد إشكالية في انتقال الطلاب من المدارس الأهلية إلى الحكومية".

وكان الوزير وقع أمس الأربعاء ثلاث اتفاقيات لتطوير المراكز العلمية المملوكة للوزارة مع مصرف الإنماء، وشركة الاتصالات السعودية، وهيئة الطيران المدني، وتهدف الاتفاقيات إلى تحقيق التعاون المشترك بين مركز stem الوطني والقطاع الخاص لإعداد جيل تنافسي علمي يحقق الاقتصاد المعرفي، ويدعم برامج التثقيف والتوعية والحاضنات العلمية للطلاب والطالبات.