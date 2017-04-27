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تعليم

"التربية والتعليم" بالإمارات تنفي وجود معلم تربية رياضية في مدرسة بنات

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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"التربية والتعليم" بالإمارات تنفي وجود معلم تربية رياضية في مدرسة بنات

نفت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات ما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مدرس تربية رياضية في مدرسة مسافي للبنات.

 

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت مختصاً لمدرسة مسافي للبنات لتقييم مستوى أداء معلمات الرياضة وليس تدريس الطالبات، وفق صحيفة البيان.

 

وأكدت حرصها على المحافظة على خصوصية مدارس الطالبات وهو أمر نابع من منظومة العادات والتقاليد اﻷصيلة لمجتمع الدولة وموروثها الفكري واﻷخلاقي.

 

وقالت إن هناك مغالطات تداولت بخصوص وجود مدرس تربية رياضية بمدرسة مسافي خاطئة ولا تلامس الصواب وفيها حكم مسبق غير مستند إلى الدقة.

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