حاكم الفجيرة يصدر قانونا بإنشاء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القانون رقم /2/ لسنة2017 القاضي بإنشاء أكاديمية علمية مستقلة مالياً وإدارياً تسمى "أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة" تعنى برعاية الهواة الموهوبين وبتقديم الخدمات التعليمية المميزة لهم وتأهيلهم أكاديمياً وعملياً، وتعود ملكيتها إلى حكومة الفجيرة.

ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الفجيرة بإمارة الفجيرة ويجوز إنشاء فروع لها خارجها بقرار من مجلس أمناء الأكاديمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

تهدف الأكاديمية، وفق القانون رقم /2/ إلى الإسهام بفاعلية في مسيرة التعليم والتنمية والتطوير والتعليم العالي وتكامل المؤسسات التعليمية في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعنى الكلية بالأخص بمايلي: -تقديم برامج التعليم والتدريب لتنمية مواهب الهواة والدارسين وتقديم الخدمات التعليمية المميزة لهم وتأهيلهم أكاديمياً وعملياً في أوقات مناسبة لهم.

- تنمية المعرفة والعناية بالثقافة وإعداد المتخصصين والفنيين في فروع الفنون التي تقدمها الأكاديمية مع مراعاة القيم الحميدة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

- السعي إلى تحقيق النمو المتوازن في شخصيات الدارسين ومعارفهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وبما يحقق إعداد الكفاءات البشرية المدربة في حقول المعرفة المختلفة لتلبية متطلبات التنمية.

-عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم برامج التدريب والتعليم المستمر بما يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية وتطويرها.

- العمل على توثيق الروابط الثقافية العلمية والتعليمية مع الجامعات والأكاديميات ومعاهد ومراكز التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية الأخرى والتي قد تساعدها على تحقيق أهدافها.

- تمثيل إمارة الفجيرة ودولة الإمارات في المحافل الدولية في مجال الفنون الجميلة وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية.

وحدد القانون التخصصات والبرامج والشهادات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي بالأكاديمية في المجالات الآتية: - الموسيقى : مثل فن البيانو والكمان و الجيتار ، والآلات الشرقية بما في ذلك دراسة العلوم النظرية للموسيقى ، والآلات الموسيقية، على أن تطبق أنظمة الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى المعتمدة فيها وبالتنسيق معها بشأن البرامج العلمية والامتحانات ومنح الشهادات.

- الخط العربي .

- الرسم .

- الباليه .

على أن تسعى الأكاديمية إلى التوسع في تخصصات أخرى بما يلبي الاحتياجات التنموية، ويسهم في تنمية المعرفة والعناية بالثقافة والدراسات الجامعية والتطوير العلمي، وتكون اللغتان العربية والانجليزية لغتي التدريس حسب طبيعة الدراسة.

ويتولى إدارة شؤون الأكاديمية مجلس أمناء يتم تشكيله وتعيينه بقرار من ولي العهد، وللمجلس أن يقوم بتشكيل أي لجان تنفيذية أو دائمة لهذا الغرض كما يكون للأكاديمية مدير عام يعين بموجب قرار من ولي العهد.

وتمتلك الأكاديمية ميزانية مستقلة يعدها المدير ويصادق عليها الرئيس بعد عرضها على المجلس لتكون نهائية ونافذة وتدير الكلية أموالها بنفسها وفقا للوائحها. وتتكون إيراداتها من الاعتمادات السنوية المخصصة لها، والوفر المحقق في ميزانيتها من السنوات السابقة، والرسوم الجامعية التي تقررها، وريع أموالها الثابتة والمنقولة، إضافة إلى الإيرادات الأخرى التي يقرر المجلس قبولها والهبات.

ويعد مجلس أمناء اللوائح التنظيمية و اللوائح التنفيذية لهذا القانون وأي تعديل عليها وتصدر وتعدل بموجب قرارات من ولي العهد.

تحدد تلك اللوائح ، بحسب القانون، كافة المسائل المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وصلاحياتهم وكذلك المسائل المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وشؤون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، كما تنظم اللوائح كافة الإحكام الموضوعية والإجرائية الأخرى بشأن المسائل المالية والحقوق والواجبات الأخرى المتعلقة بأعضاء المجلس أو الهيئات الإدارية والأكاديمية الأخرى وكذلك كيفية عقد اجتماعات الهيئات واللجان وغيرها والنصاب القانوني وكيفية إصدار القرارات وتنفيذها.

وبموجب القانون الجديد يختص الرئيس أو من يفوضه بصلاحية إبرام العقود والتوقيع على صحتها ونفاذها نيابة عن الأكاديمية وكذلك الحال بالنسبة لكافة الوثائق القانونية والسندات المتعلقة بأعمال الأكاديمية التي يقرها المجلس، ويكون لأمين سر المجلس صلاحية توثيق وختم هذه السندات نيابة عن الأكاديمية. على أن يكون لهذه الأخيرة خاتم يحمل أسمها وسنة تأسيسها ولمجلس أمناء الأكاديمية أن يقرر تعديل شكل الخاتم وما يحمله من عبارات من آن لآخر.

بموجب التراخيص الصادرة لها أو التي ستصدر لها، تقوم الكلية بمنح الشهادات والدرجات العلمية والمهنية وتنظم لوائح الكلية مثل هذه الشهادات والدرجات، كما تقوم الكلية بكافة الأنشطة والتصرفات المشروعة المحققة لإغراضها وسياستها في حدود القانون واللوائح السارية.

ويحل القانون رقم /2/ لسنة2017 محل القانون رقم /2/ لسنة 2013 القاضي بإنشاء كلية الفجيرة للفنون والموسيقى في إمارة الفجيرة، ويعمل به من تاريخ صدوره.