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تعليم

وزير التعليم السعودي يعتمد التقويم الدراسي الجديد

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
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وزير التعليم السعودي يعتمد التقويم الدراسي الجديد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أصدر وزير التعليم السعودي تعميماً لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بشأن تنفيذ التوجيه السامي بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي قبل بداية شهر رمضان المبارك.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن توجيه أحمد بن محمد العيسى تضمن اعتماد التقويم الدراسي الجديد لبقية العام الدراسي 1438/1437هـ، والتأكيد على كافة المعلمين والمعلمات باستيفاء كافة مفردات المقرر في الخطة الدراسية قبل بداية الاختبارات، مع إضافة حصة دراسية واحدة يومياً لجميع المراحل مدتها 45 دقيقة لضمان إنهاء المقررات.

 

كما نص التعميم على تأجيل جميع البرامج التدريبية واللقاءات وورش العمل التي تخص منسوبي المدارس ومنسوباتها إلى العام الدراسي القادم، وتأجيل جميع الأنشطة الطلابية اللاصفية في الفترة المتبقية لهذا العام، إضافة إلى حسم 5 درجات من درجات المواظبة عند غياب الطالب يوم واحد دون عذر في المرحلة المتوسطة، وحسم درجة لكل حصة دراسية عند غياب الطالب دون عذر في المرحلة الثانوية اعتباراً من يوم غد الاثنين وتأجيل تطبيق تعميم تجويد الاختبارات رقم 59627 هذا العام لضيق الوقت، والتأكيد على إبلاغ طلاب وطالبات المنازل بمراجعة المدارس لتحديد ما يخصهم من جداول الاختبارات.

 

وسيتم أيضاً إضافة حصة دراسية واحدة يومياً لجميع المراحل مدتها 45 دقيقة لضمان إنهاء المقررات.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اصدر مساء السبت الماضي مجموعة مراسيم ملكية تضمنت تقديم موعد الامتحانات الدراسية النهائية للعام الدراسي الجاري والتي تزامنت مع شهر رمضان.

 

وبحسب وثيقة نشرته الصحيفة اليومية تصبح المواعيد كالتالي:

 

أولاً: بداية التهيئة والتسجيل للفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي (لمدة 3 أيام) يوم الأحد 8/10/1438 هـ والموافق ليوم 2/7/2017

 

ثانياً: بداية الدراسة في الفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي يوم الأربعاء 11/10/1438 هـ الموافق ليوم 5/7/2017

 

ثالثاً: بداية الاختبارات للفصل الصيفي في مدارس نظام المقررات والفصلي (لمدة 3 أيام) يوم الأحد 30/11/1438 هـ الموافق ليوم 22/8/2017

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