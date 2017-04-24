هل تصبح هذه العطلة الدراسية الأطول في تاريخ السعودية؟

أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، عن اعتماد التقويم الدراسي الجديد ضمن الترتيبات التي اتخذتها الوزارة للفترة المقبلة ومن ضمنها فترة الاختبارات النهائية للعام الحالي، وذلك بناءً على الأوامر الملكية التي صدرت أول أمس ، والتي قضت تقديم الاختبارات النهائية قبل حلول شهر رمضان.

صحيفة الحياة لفتت إلى أنها الإجازة الوصيفة، بعد لقب إجازة العام الماضي وهو الإجازة الأطول في تاريخ السعودية، وبهذا القرار يمنح الطلاب والطالبات إجازة تمتد لـ117 يوماً، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء قبل أيام بتأجيل بدء العام الدراسي المقبل من 19-12-1438هـ إلى 26-12-1438هـ.

إذ حصل الطلاب في العام الماضي على أطول إجازة في تاريخ التعليم خلال العشر سنوات الأخيرة، وكان عدد أيام راحة المعلمين والمعلمات والطاقم الإداري في مدارس المراحل التعليمية الثلاث كافة 100 يوم، في مقابل 120 يوماً للطلاب والطالبات، وفي الأعوام العشرة الماضية تفاوت عدد أيام إجازات المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي، ففي عام 1436هـ مُنح المعلمون والمعلمات إجازة مجموعها 60 يوماً، في مقابل 80 يوماً لطلابهم وطالباتهم.

كما أعلن عن إضافة حصة دراسية وحسم 5 درجات للغياب بدون عذر، وبذلك ستكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ على أن تبدأ إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية هذا العام بنهاية دوام الخميس٢٩ / ٨ بحسب صحيفة عكاظ.

و أصدر وزير التعليم تعميماً لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بشأن تنفيذ التوجيه السامي الكريم بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي قبل بداية شهر رمضان المبارك، وتضمن توجيه العيسى اعتماد التقويم الدراسي الجديد لبقية العام الدراسي 1438/1437هـ، والتأكيد على كافة المعلمين والمعلمات باستيفاء كافة مفردات المقرر في الخطة الدراسية قبل بداية الاختبارات، مع إضافة حصة دراسية واحدة يومياً لجميع المراحل مدتها ( 45 ) دقيقة لضمان إنهاء المقررات. كما نص التعميم على تأجيل جميع البرامج التدريبية واللقاءات وورش العمل التي تخص منسوبي المدارس ومنسوباتها إلى العام الدراسي القادم، وتأجيل جميع الأنشطة الطلابية اللاصفية في الفترة المتبقية لهذا العام، إضافة إلى حسم (5 درجات) من درجات المواظبة عند غياب الطالب يوم واحد بدون عذر في المرحلة المتوسطة، وحسم درجة لكل حصة دراسية عند غياب الطالب بدون عذر في المرحلة الثانوية اعتباراً من يوم غد الاثنين 1438/8/27هـ، وتأجيل تطبيق تعميم تجويد الاختبارات رقم 59627 هذا العام لضيق الوقت، والتأكيد على إبلاغ طلاب وطالبات المنازل بمراجعة المدارس لتحديد ما يخصهم من جداول الاختبارات, هذا وسيتم إضافة حصة دراسية واحدة يوميا لجميع المراحل مدتها (45) دقيقة لضمان إنهاء المقررات.

يذكر أن العام الماضي شهد إحدى أطول الإجازات الصيفية لمدراس المراحل التعليمية وبلغت 120 يوماً للطلاب والطالبات، فيما يتوقع أن تكون الإجازة هذا العام مماثلة أو أطول بقليل من العام الماضي.

وقدم وزير التعليم أحمد العيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شكره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك على الأمر الملكي الصادر أمس السبت، والذي نص على تقديم الاختبارات النهائية قبل حلول شهر رمضان المبارك 1438 هجرية، وذلك من أجل التخفيف على الطلاب والطالبات.