السعودية تحذر 25 جامعة من التعامل مع جمعية إماراتية

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن وزارة التعليم السعودية حذرت 25 جامعة تتبع لها من التعامل مع جمعية إماراتية تقدم برامج البكالوريوس والماجستير.

ونقلت صحيفة "الحياة" اليومية عن مصادر مطلعة إن وزارة التعليم أبلغت الجامعات، مؤخراً، بعدم التعامل مع الجمعية الإماراتية التي تعلن عبر نشرات لها منح شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات الإدارية، ويتحفظ "أريبيان بزنس" عن ذكر اسمها.

وشددت وزارة التعليم على أن الطريقة التي تمنحها الجمعية الإماراتية لشهادات مرحلة البكالوريوس والماجستير لا يمكن الاعتراف بها أو اعتمادها أو حتى المصادقة عليها.

ودعت الجامعات إلى عدم القيام باجتماعات أو شراكات مع مثل هذه الجمعيات أو المؤسسات، مشددة على ضرورة ألا يتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة واعتماد منها.