جمعية إماراتية ترد على وزارة التربية السعودية حول التحذير من بشهادات تمنحها الجمعية

أكدت جمعية إماراتية لأريبيان بزنس أن لا علاقة لها بمزاعم أوردتها صحيفة الحياة عن تقديمها شهادات بكالوريوس وماجستير، ونقلت صحيفة الحياة تحذير وزارة التعليم في السعوديةن لـ 25 جامعة تتبع لها من التعامل مع جمعية إماراتية تقدم برامج البكالوريوس والماجستير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن وزارة التعليم أبلغت الجامعات أخيراً، عدم التعامل مع جمعية محاسبة في الإمارات، والتي تعلن عبر نشرات صادرة عنها منح شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات الإدارية. وشددت الوزارة على أن الطريقة التي تمنحها الجمعية الإماراتية لشهادات مرحلة البكالوريوس والماجستير لا يمكن الاعتراف بها أو اعتمادها أو حتى المصادقة عليها. ودعت الجامعات إلى عدم القيام باجتماعات أو شراكات مع مثل هذه الجمعيات أو المؤسسات، مشددة على ضرورة ألا يتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة واعتماد منها.

وقالت متحدثة باسم الجمعية الإماراتية إنها لا تقدم لشهادات مرحلة البكالوريوس والماجستير بل شهادات متخصصة في المحاسبة وهي شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).