Arabian business
تعليم

إنشاء أكاديمية ريد هات الجامعة الأميركية بالشارقة لبرمجيات الكمبيوتر

أريبيان بزنس
الاثنين، 17 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
إنشاء أكاديمية ريد هات الجامعة الأميركية بالشارقة لبرمجيات الكمبيوتر

وقعت الجامعة الأميركية بالشارقة مؤخراً اتفاقية لإنشاء "أكاديمية ريد هات الجامعة الأمريكية بالشارقة" لتكون الأولى من نوعها في الدولة لبرمجيات الكمبيوتر.

 

وتم توقيع اتفاقية التعاون بهذا الخصوص بين الجامعة الأميركية في الشارقة وشركة "ريد هات" المعروفة بتوفير برمجيات كمبيوتر مفتوحة بالإضافة إلى البرامج التعليمية عبر الإنترنت.

 

 

وتنص الاتفاقية على توفير مناهج دراسية لبرمجيات الكمبيوتر المفتوحة ومناهج لينيكس في "أكاديمية ريد هات الجامعة الأميريكية بالشارقة"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، كما ستقدم الأكاديمية مساقات ريد هات الدراسية لبرمجيات الكمبيوتر المفتوحة ومناهج لينيكس للمهتمين والمختصين من داخل الجامعة وخارجها.

 

 

وقامت أكاديميات ريد هات ولأكثر من عقد من الزمان بمساعدة المدارس ومؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم من خلال توفير المعامل والمناهج العملية والاختبارات التطبيقية والدعم للمدربين.

 

 

وتساعد مناهج الإنترنت الدراسية لأكاديمية ريد هات على تأهيل الكفاءات من خلال التدريب العملي والاختبارات القائمة على الأداء.

 

 

وأعرب الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية بالشارقة عن سعادته بالتعاون مع ريد هات لتقديم الخبرة والتدريب العملي لطلبة الجامعة والمهتمين من خارجها.

 

 

ولفت شيرفيه إلى أن هذه المهارات ذات مردود عال في عالم اليوم الذي يتجه نحو الحوسبة والواقع الافتراضي منوها إلى أن هذا التعاون يدعم أهداف الجامعة لتصبح مؤسسة بحثية رائدة في المنطقة.

 

 

وأكد الدكتور فادي أحمد علول رئيس قسم علوم وهندسة الحاسوب في كلية الهندسة أن الجامعة ملتزمة بتقديم أفضل وأحدث تكنولوجيا لطلابها لتجهيزهم وتأهيلهم لسوق العمل وهذا التعاون مع ريد هات هو تجسيد لهذا الالتزام.

 

 

من جهته أعرب وارنر نوبليش نائب الرئيس الأول والمدير العام لريد هات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سروره لانضمام الجامعة الأميركية بالشارقة لأكاديميات ريد هات لتقديم التعليم المناسب للطلبة في مجال التقنيات وتقديم المهارات المطلوبة في مجال تكنولوجيا برمجيات الكمبيوتر المفتوحة.

 

 

وأشار إلى أن ريد هات تعمل عن قرب مع مؤسسات تعليمية متنوعة وتتطلع لاستمرار هذا التعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة كعضو مهم في برنامج ريد هات للتدريب.

 

 

وستقوم "أكاديمية ريد هات الجامعة الأميريكية بالشارقة" بالبدء في طرح المساقات المهنية في سبتمبر 2017 .

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

الشارقة: مشروع لتطوير شارع الجامعة خلال 300 يوم

حاكم الشارقة وقرينته يفتتحان "مختبر الشارقة" في لندن

مصرية وفرنسي يفوزان بجائزة الشارقة للثقافة العربية - اليونسكو

الشارقة تخصص نحو ملياري درهم للثقافة والتعليم للعام 2015

تعليقات

المزيد في تعليم

الإمارات: إطلاق جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي"

السعودية تنهي عقود الوافدين المتعاقدين في تخصص معلم رياضيات

الإمارات: "التربية" تبدأ اليوم تقييم 162 مدرسة حكومية وفق آليات جديدة

استمرار تعليق الدراسة في مدن سعودية بسبب الغبار

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إعمار: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.074 مليار درهم

شركة إمكان تكشف النقاب عن مشروعها الفريد "ميكرز ديستركت" في قلب أبوظبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »