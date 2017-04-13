تعليق الدارسة اليوم الخميس في مكة وجدة وجامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن تعليق الدراسة اليوم الخميس الموافق ١٦ / ٧ / ١٤٣٨ هـ في جميع مدارس تعليم مكة والمحافظات التابعة لها.

‎جاء ذلك بناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم غد بمشيئة الله ولتطابق الحالة مع آلية دليل حالات تعليق الدراسة المعتمد من وزارة التعليم وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، ووجهت الإدارة المدارس بإعداد خطة تعويضية لليوم الدراسي وفقًا للآلية الوزارية المنظمة لذلك.

وكانت إدارة التعليم بجدة قد أعلنت عن تعليق الدراسة لليوم الثاني على التوالي يوم غدٍ الخميس، كما أعلنت أن تعليق الدارسة يشمل محافظات الجموم والكامل وبحرة.

كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تعليق الدراسة غداً بمقر الجامعة الرئيس وجميع فروع الجامعة وكليات رابغ حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

كما قررت جامعة جدة تعليق الدراسة غداً في مقرها الرئيس وجميع فروعها بجدة ومحافظتي الكامل وخليص للطلاب والطالبات.

وأكد المتحدث الرسمي للجامعة عبد المجيد الغامدي أن تعليق الدراسة جاء نظرا للحالة الجوية الغبارية والتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد والجهات المختصة وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.