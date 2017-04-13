استمرار تعليق الدراسة في مدن سعودية بسبب الغبار

أدى استمرار سوء أحول الطقس بسبب موجة الغبار العاتية وانعدام الرؤيا، إلى استمرار تعليق التعليم في عدد من المدن والمحافظات السعودية.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الخميس في جميع مدارس تعليم مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها. حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.

ووفق سكاي نيوز عربية، أوضحت الإدارة أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وعلى التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تعليق الدراسة الخميس بمقر الجامعة الرئيس وجميع فروع الجامعة وكليات رابغ حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات بسبب التقلبات الجوية.