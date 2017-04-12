Arabian business
تعليم

السعودية تنفي إعادة الابتعاث للدول العربية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 12 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تنفي إعادة الابتعاث للدول العربية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفت وزارة التعليم السعودية عزمها إعادة فتح الابتعاث إلى الدول العربية دون استثناءات بعد توقف دام سنوات.

 

وأوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن الوزارة تبحث عن تحسين الابتعاث من خلال الجامعات الدولية التي تسهم في تحقيق قيمة عالية لدى المبتعثين وتضيف إلى المستوى الذي حققته الجامعات السعودية والقفزات التي تشهدها وتحديداً في التخصصات التي تحتاج إلى تعزيز الدارسين فيها بخبرات عالمية وإثراء معرفي.​

 

وجاءت تصريحات "العصيمي" بعد أن قال الملحق الثقافي لدى سفارة المملكة بمصر الدكتور خالد النامي، خلال ملتقى الملحقين الثقافيين في دورته الثامنة الإثنين الماضي في الرياض، إن وزارة التعليم بدأت بدراسة جدوى فتح باب الابتعاث إلى الدول العربية، ممن لديها جامعات مميزة، من دون استثناءات، مؤكداً أن هذا "الموضوع قيد الدرس والبحث".

 

وكانت الرياض أوقفت، في العام 2013، ابتعاث الطلاب السعوديين إلى الدول العربية وتركيا وماليزيا وبعض دول شرق آسيا بسبب ضعف التأهيل وخطورة الأوضاع الأمنية، ولأن "التعليم الجامعي في الدول الأجنبية أفضل بمراحل ويغني عن ابتعاث الطلاب للجامعات العربية التي التحق بها 20 ألف طالب" حينها.

 

ويحصل المقبولون في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للابتعاث الخارجي على راتب شهري كما تتكفل الحكومة بنفقات اصطحابهم لأسرهم. ويجب أن تسافر النساء اللاتي يحصلن على المنح مع محرم.

 

وتحتل السعودية المرتبة الأولى في عدد الطلبة المبتعثين -وعددهم نحو 150 ألف مبتعث- مقارنة بالسكان والثالثة عالمياً بعد الصين والهند.

 

وأكثر المبتعثين السعوديين يدرسون في الولايات المتحدة ويبلغ عددهم نحو 64 ألفاً.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية تعتزم إعادة الابتعاث إلى الدول العربية

السعودية : إلغاء شرط عمر الابتعاث للحاصلين على قبول من أفضل الجامعات

وزارة سعودية توقف الابتعاث الخارجي والانتدابات وتخفض نسبة مخصص الوقود

التعليم السعودية : ابتعاث 25 ألف معلم ومعلمة للخارج لمدة عام كامل

تعليقات

المزيد في تعليم

موجة الغبار تعطل التعليم في مدن سعودية

تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية في جدة ورابغ وخليص

السعودية تعتزم إعادة الابتعاث إلى الدول العربية

الإمارات: أكثر من مليون طالب وطالبة يبدأون اليوم الفصل الثالث والأخير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أوبك والإمارات تطلقان قاعدة بيانات عالمية جديدة للنفط والغاز

"طرق دبي" تطلق 11 خطا جديدا للحافلات العامة اعتبارا من 15 أبريل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »