موجة الغبار تعطل التعليم في مدن سعودية

تسببت موجة من الغبار والأتربة أدت إلى سوء في الأحوال الجوية وانعدام الرؤيا في تعطيل التعليم في عدد من مدن ومحافظات السعودية اليوم الأربعاء.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -غرب المملكة- تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في جميع مدارس تعليم مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.

وقالت الإدارة إن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وعلى التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات. وأوضحت أن تعليق الدراسة جاء بناءً على آخر تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مؤكدة على تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك عن وجود تنبيهات جويه متقدمة تتمثل في نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك -شمال غرب المملكة- أن الدفاع المدني يدعوا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والبحرية والطرق السريعة بتأجيل رحلاتهم وسفرهم وكذلك مراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.