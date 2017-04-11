تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية في جدة ورابغ وخليص

أعلنت إدارة تعليم جدة قبل قليل عن تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء في جميع مدارس جدة وخليص ورابغ بسبب التقلبات الجوية.

وذكرت إدارة التعليم بجدة في تغريدتين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء : "نظراً للحالة الجوية التي تشهدها المحافظة اليوم فقد تقرر تعليق الدراسة في مدارس تعليم الكبار بنين - بنات بجدة اليوم الثلاثاء ١٤/ ٧ / ١٤٣٨ هـ حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، وفق صحيفة الرياض.

فقد وجه مدير تعليم جدة بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء الموافق ١٥ / ٧ / ١٤٣٨ هـ في جميع مدارس جدة وخليص ورابغ"، وذلك بناءً على محضر اجتماع لجنة الطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بجدة وبناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم غد بمشيئة الله ولتطابق الحالة مع آلية دليل حالات تعليق الدراسة المعتمد من وزارة التعليم وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.