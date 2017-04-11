السعودية تعتزم إعادة الابتعاث إلى الدول العربية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تدرس وزارة التعليم السعودية إعادة فتح الابتعاث إلى الدول العربية دون استثناءات بعد توقف دام سنوات.

وخلال ملتقى الملحقين الثقافيين في دورته الثامنة أمس الإثنين في الرياض، قال الملحق الثقافي لدى سفارة المملكة بمصر الدكتور خالد النامي إن وزارة التعليم بدأت بدراسة جدوى فتح باب الابتعاث إلى الدول العربية، ممن لديها جامعات مميزة، من دون استثناءات، مؤكداً أن هذا الموضوع قيد الدرس والبحث.

وكانت الرياض أوقفت، في العام 2013، ابتعاث الطلاب السعوديين إلى الدول العربية وتركيا وماليزيا وبعض دول شرق آسيا بسبب ضعف التأهيل وخطورة الأوضاع الأمنية، ولأن "التعليم الجامعي في الدول الأجنبية أفضل بمراحل ويغني عن ابتعاث الطلاب للجامعات العربية التي التحق بها 20 ألف طالب" حينها.

ويحصل المقبولون في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للابتعاث الخارجي على راتب شهري كما تتكفل الحكومة بنفقات اصطحابهم لأسرهم. ويجب أن تسافر النساء اللاتي يحصلن على المنح مع محرم.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى في عدد الطلبة المبتعثين -وعددهم نحو 150 ألف مبتعث- مقارنة بالسكان والثالثة عالمياً بعد الصين والهند.

وأكثر المبتعثين السعوديين يدرسون في الولايات المتحدة ويبلغ عددهم نحو 64 ألفاً.