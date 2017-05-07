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إنشاءات

ماندارين أورينتال: مشروع لإنشاء فندق فاخر ثانٍ في دبي

أريبيان بزنس
الأحد، 7 مايو 2017
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ماندارين أورينتال: مشروع لإنشاء فندق فاخر ثانٍ في دبي

أعلنت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال عن اعتزامها إدارة مساكن وفندق فاخر ثانٍ في دبي، والذي من المزمع افتتاحه في أواخر العام 2020. يشكّل الفندق الجديد الواقع وسط مدينة دبي، إضافةً إلى ماندارين أورينتال شاطئ جميرا، دبي، المنتجع الحضري الذي سبق أن أعلنت عنه المجموعة وهو طور البناء حالياً على الواجهة البحرية والذي سيتم افتتاحه في الربع الأخير من العام 2018. تملك الفندقين وتطوّرهما مجموعة وصل لإدارة الأصول.
    
يشكّل الفندق نقطة الارتكاز في مبنى متعدد الاستخدامات مؤلف من 63 طابقاً يحمل اسم "برج وصل" ويقع على طريق الشيخ زايد، حيث سيمنح وصولاً مباشراً إلى المعالم التجارية والترفيهية في المنطقة، بما في ذلك أوبرا دبي، وحديقة البرج ودبي مول.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيضمّ فندق ماندارين أورينتال وسط مدينة دبي 257 غرفة ضيوف، وجناحاً وشقة مفروشة فسيحة ومعاصرة، إذ يمتدّ على الطوابق 16 إلى 38 من البرج، ما يوفر إطلالات مذهلة على وسط مدينة دبي وأعلى برج في العالم، برج خليفة. كذلك ستعكس كل أماكن الإقامة جوهر الثقافة المحلية، وستزخر بمزايا مستوحاة من التراث الآسيوي الذي تفخر به ماندارين أورينتال.

كما ستدير المجموعة 144مسكناً في ماندارين أورينتال، وهي تقع في الطوابق العليا من البرج، ما يوفر منازل فاخرة تمتاز بالخصوصية المطلقة في قلب المدينة. تحظى المساكن بمدخل خاص بها، ومرافق مميّزة تشمل صالة لاونج للمقيمين، وتستفيد في الوقت عينه من خدمة ماندارين أورينتال الأسطورية والوصول المباشر إلى الفندق.

من ناحية أخرى، تُعرف المجموعة بابتكار مطاعم حائزة على جوائز عديدة يديرها عدد من أشهر الطهاة في العالم، ما يساهم في تقديم خيارات أكل وشرب شهية في الفندق. وسيضم الفندق أيضاً باقة متنوعة من المطاعم والمقاهي بما فيها استراحة نابضة بالحياة على السطح العلوي تطل على مناظر أخاذة لكافة أنحاء المدينة، وتقدّم تجربة طعام مميزة، ومكاناً لتناول الطعام على مدار اليوم، ومقهى ومطعماً بجوار بركة السباحة، ولاونج ردهة، ولاونج كلوب، وغرفة لتدخين السيجار ومتجر حلويات مميز من ماندارين أورينتال.

بالإضافة إلى ذلك، ستتوافر مجموعة واسعة من مساحات عقد الاجتماعات والحفلات المصممة لاستضافة الفعاليات الاجتماعية والتجارية.

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