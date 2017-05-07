جولة ميدانية في أرجاء مشروع "ذا أوبوس" في دبي

نظمت مجموعة أمنيات العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، اليوم جولة ميدانية للتعريف بمشروع ذا أوبوس، أول مبنى من تصميم الراحلة زها حديد في دبي، ومقر أول فندق يحمل علامة مي باي ميليا الشهيرة في المنطقة.

وشارك في الجولة الميدانية ضمن المشروع الذي يتم العمل على تنفيذه في الوقت الحالي مجموعة من كبار الشخصيات، حيث ألقوا نظرة أولى على مساحات ردهة الفندق الجديد، وشقق الإقامة الفاخرة، ومنطقة المكاتب التجارية، والمطاعم في مبنى ذا أوبوس. كما اطلع المشتركون في الجولة على التصميم الداخلي للمبنى من خلال رسوم توضيحية تبين الشكل النهائي للمبنى والمرافق والتجهيزات التي يزخر بها.

وفي تصريح له، قال مهدي أمجد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في أمنيات العقارية: "حظي ضيوفنا اليوم بفرصة لإلقاء نظرة حصرية على تفاصيل هذا المشروع المذهل، وسير الأعمال فيه، كما تعرفوا أيضًا على الصورة النهائية التي ستبدو عليها هذه التحفة الفنية والمعمارية الرائعة".

وأضاف بقوله: "سيكون ذا أوبوس، الذي نعمل على تسليمه خلال هذا الصيف، الأيقونة القادمة في أفق مدينة دبي، خاصة أنه سيبرز بوضوح بفضل الفراغ الموجود في قلبه، كما أننا نتوجه بشكرنا العميق للمصممة الراحلة زها حديد لتقديم هذا العمل الفني الفريد من نوعه. يتم العمل على تنفيذ ذا أوبوس بناءً على رؤية أمنيات العقارية، والتي تتعامل مع كل مشروع باعتباره تحفة فنية متفردة، لنؤكد من جديد على أننا نحتل مكانة رائدة في توفير تجربة حياة فاخرة لا نظير لها".





وأردف: "مع مشاهدة تقدم تنفيذ الأعمال في المشروع والوصول إلى هذه المرحلة، فإننا نشعر بالثقة بأنه عند اكتماله سينال رضا كل من الشركاء والسكان وأصحاب الأعمال إلى جانب ضيوف الفندق، ويتوافق مع المعايير التي يطلبونها".

ويعد ذا أوبوس ثاني مشروع تكشف عنه مجموعة أمنيات العقارية في 2017، وذلك بعد مشروع ون بالم السكني الفاخر في جزيرة النخلة. ومن المتوقع أن يمثل المبنى ذروة الإبداع في الهندسة والتصميم بكل تفاصيله.

ومنذ تأسيسها في 2005، نفذت مجموعة أمنيات العقارية مجموعة من المشاريع بقيمة تزيد على 6.2 مليار دولار، كما تركز بشكل أساسي على المجتمعات في منطقة الخليج التجاري وداون تاون في دبي، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وتمتلك مجموعة التطوير العقاري الرائدة خططًا طموحة للسنوات الخمس القادمة من خلال محفظة هائلة من المشاريع في قطاع الإسكان والضيافة والتي سيكشف عنها تباعًا، ومنها "ذا أوبوس"، و"ذا باد"، و"آنوا"، و"لانغهام بليس"، و"ذا ستيرلينغ".