الشارقة تبدأ إنشاء سوق جديد للأعلاف في "المدام"

بدأت دائرة الأشغال العامة في الشارقة إعداد المخططات والمستندات الخاصة بمشروع إنشاء سوق للأعلاف والحبوب في منطقة المدام بالمنطقة الوسطى تمهيدا لطرح المشروع للمناقصة بتكلفة تقديرية تصل الى تسعة ملايين درهم ومساحة ثمانية آلاف متر مربع.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة إن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة تلبية لاحتياجات المجالس البلدية ويشكل مكرمة مضافة من مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة التي لا تقوم فقط على تلبية احتياجات المواطنين بل تتضمن توفير مشاريع خدمية أكثر من المتوقعة والمأمولة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد السويدي أن منطقة المدام تشهد نهضة تنموية شاملة بما يتم تنفيذه فيها من مشاريع عمرانية وحدائق وأسواق متكاملة ومرافق خدمية وتسهم في استقطاب المستثمرين وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة.

وذكر المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في الدائرة أن السوق يحتوي على أكثر من ستة مبان متنوعة الأغراض يضم الأول محلات تجارية وغرف إدارية على مساحة 270 مترا مربعا فيما يقسم المبنى الثاني إلى سبعة محلات تجارية وغرف إدارية و مرافق خدمية على مساحة 422 مترا مربعا.

وأضاف إن المبنى الثالث يحتوي على ثمانية محلات لبيع الأعلاف مع مخازن مكشوفة لهذا الغرض على مساحة 270 مترا مربعا .. بينما ينقسم المبنى الرابع إلى سبعة محلات لبيع الأعلاف مع مخازن مكشوفة لهذا الغرض على مساحة 240 مترا مربعا أما المبنى الخامس فيحتوي على خمسة محلات لبيع الحبوب مع غرف الخدمات على مساحة 765 مترا مربعا .. فيما يقع المبنى الأخير على مساحة 441 مترا مربعا ويحتوي على خمسة محلات خاصة ببيع الحبوب.

ولفت إلى أن السوق سيضم 66 موقفا مخصصا للسيارات الخاصة بالشحن والبضائع و24 موقفا مخصصا لسيارات العملاء و الزوار مع مراعاة مواقف خاصة لأصحاب الهمم إلى جانب كل أعمال الطرق المحيطة بالسوق.

وأوضح ابن يعروف أنه تم تصميم المحلات وفق معايير عالمية معتمدة من حيث المساحة والشكل العام ومرافقها كما يحتل السوق موقعا حيويا هاما على طريق الذيد بمنطقة المدام ويجاور التقاطع الخاص بطريق المدام الشارقة الجديد ويعد واحدا من المشاريع الرائدة في المدام، موضحا أن موقع السوق جاء حفاظا على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة في منطقة بعيدة عن التجمعات السكنية و سيتم تزويده بالمستلزمات الخدمية من كهرباء ومصادر للمياه ومصدر جيد للتهوية.

وأضاف إن المشروع تم تصميمه ووضع تفاصيله بعد دراسة مستفيضة لظروف ومتطلبات السوق ومستلزماتها في الشارقة بجانب إجراء استطلاع لرأي التجار الذين رحبوا بفكرة إنشائه لما لها من تأثير إيجابي مباشر على المهنة بشكل عام و تم تصميمه بعد عدة ورش عمل وجلسات تشاورية مع بيوت الخبرة العالمية.

يشار الى أن دائرة أشغال الشارقة أنجزت مطلع العام الجاري الأعمال الإنشائية لحديقة المدام العامة و حديقة الثميد للنساء.