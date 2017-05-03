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إنشاءات

اتفاقية لمشروع أول معرض لسيارات "مرسيدس-بنز" و"إي أم جي" في جزيرة ياس

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
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اتفاقية لمشروع أول معرض لسيارات "مرسيدس-بنز" و"إي أم جي" في جزيرة ياس

وقعت "الدار العقارية" إتفاقية شراكة مع مجموعة الفهيم لإطلاق أول معرض من نوعه لسيارات "مرسيدس-بنز" و"إي أم جي" في العالم إلى جانب مركز الخدمة السريعة للسيارات في جزيرة ياس.

 ويقع معرض السيارات الجديد بالقرب من ياس مول في الجهة المقابلة لمتجر "تريانو" ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد في الربع الرابع من العام الجاري على أن يتم تسليمها إلى مجموعة الفهيم مطلع 2019 .

 

ويمثل معرض سيارات "مرسيدس- بنز" و"إي إم جي" والذي يمتد على مساحة 5,900 متر مربع جزءا رئيسيا من مشاريع التجزئة الجديدة التي ستعمل الدار على تنفيذها في جزيرة ياس والتي تم الإعلان عنها في شهر مارس الماضي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

وتشكل مشاريع التجزئة الجديدة جزءا من خطتها الاستثمارية بقيمة 3 مليارات درهم بهدف تعزيز نمو صافي الدخل التسغيلي من الأصول المدرة للإيرادات المتكررة.

 

ويصبح مشروع " مرسيدس - بنز" و" إي إم جي" في جزيرة ياس تحفة معمارية سيتم تصميمها بإشراف أربع شركات معمارية رائدة لتوفير تجربة مميزة مليئة بأجواء الفخامة والحداثة كما سيتم تطبيق المفهوم الخاص بالمعرض في جزيرة ياس على المرافق العالمية مستقبلا.

 

وقال سعادة محمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي في شركة الدار العقارية "تعتبر جزيرة ياس أحد أكثر الوجهات الترفيهية الرائدة في أبوظبي ما يجعلها الخيار الأمثل لعرض سيارات "مرسيدس-بنز" و"إي أم جي".

 

وأضاف : "يأتي توقيع هذه الإتفاقية بعد الكشف عن توفير المزيد من مساحات التجزئة ضمن برنامجنا الاستثماري ونتطلع لإطلاق معرض السيارات الجديد وتأثيراته الإيجابية في تعزيز نمو العائدات المتكررة في العام المقبل".

 

من جانبه قال أحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة المجموعة إن المعرض الجديد سيجمع بين جميع عناصر مفاهيم معارض السيارات المستقبلية لـ "مرسيدس-بنز" و"إي أم جي" لتشمل المميزات التكنولوجية الكاملة والأدوار الوظيفية الجديدة لتلبية جميع إحتياجات العملاء .. كما تعد المنشأة الجديدة جزءا من إستراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع الديموغرافي وتوفير خدمات إضافية .

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