محكمة سعودية تنقض حكماً بقضية رافعة الحرم

أعادت محكمة الاستئناف إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة ملف قضية رافعة الحرم المكي التي سقطت في ساحة الحرم ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الحجاج في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أمس الثلاثاء إن المحكمة قررت نقض الحكم السابق الصادر في يناير/كانون ثاني الماضي والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة.

وأكدت المحكمة في قرارها اختصاص المحكمة الجزائية في بمكة بنظر الدعوى.

وقالت الصحيفة إن خمسة قضاة درسوا القضية، وأيدوا نقض القرار السابق، فيما عارضة قاضيان تمسكا بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بمكة في القضية.

وكانت المحكمة في يناير/كانون ثاني قد أسقطت التهم الموجهة إلى 13 شخصاً في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في الحرم المكي قبيل انطلاق موسم الحج عام 2015.

وأصدرت المحكمة الجزائية في مكة حكماً ابتدائياً بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى نظراً إلى أن "المحكمة غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة".