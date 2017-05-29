"بلووم العقارية" ترسي 5 عقود بأكثر من مليار درهم

أعلنت شركة "بلووم العقارية" أنها أرست خمسة عقود تتجاوز قيمتها مليار درهم منذ بداية عام 2017.

وقامت الشركة بإرساء هذه العقود على عدد من شركات الإنشاءات على مستوى المنطقة، حيث قامت بتعيين "الشركة العامة للإنشاءات" لتنفيذ أعمال البناء الرئيسية لمشروع "ستيلا ماريس"، وشركة "بيكون للإنشاءات" لتنفيذ أعمال "بلووم هايتس"، وشركة "الامارات المساندة مالتاورو" لتنفيذ أعمال "فاية" ضمن مشروع "حدائق بلووم" ومشروع "سوهو سكوير" في جزيرة السعديات. كما تم تعيين شركة "إيرولينك" لبناء مدرستي "برايتون كوليدج المملكة المتحدة" و"دوايت نيويورك" بدبي.

وبهذه المناسبة قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "نؤكد مجددا التزامنا المتواصل بإنجاز كافة مشاريعنا المعلنة وفقاً للجدول الزمني المحدد، حيث حرصنا على تعيين مقاولين ذوي سمعة طيبة في السوق ومشهود لهم بالكفاءة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل البناء، وبإرساء هذه العقود نخطو خطوة هامة نحو تطوير وجهات حضرية فريدة من نوعها تلبي احتياجات السكان وتوفر لهم أرقى أساليب الحياة العصرية".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد كشفت الشركة أنها حققت تقدما كبيراً في أعمال البناء والتشييد الجارية في هذه المشاريع التي من المقرر إنجازها في أقل من عامين. وتشتمل أهم المشاريع التي تمّ إرساء عقودها برج "ستيلا ماريس" الذي يعد المشروع الرئيسي الذي تديره "بلووم العقارية" في دبي ويتميز بموقعه المتميز ضمن منطقة مرسى دبي. ويوفر المشروع ما مجموعه 313 شقة فاخرة تتراوح ما بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، فضلاً عن شقق دوبلكس مكونة من أربع غرف نوم، إضافة الى شقق التاونهاوس والبنتهاوس. ويقع المشروع المكون من 52 طابقاً على مسافة قريبة من شبكة المواصلات العامة بما في ذلك محطات المترو، والترام، فضلاً عن العديد من المراكز والمرافق الأخرى في مرسى دبي.

أما مشروع "بلووم هايتس"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في قرية جميرا سيركل في دبي، ويوفر ما مجموعه 686 وحدة سكنية تتراوح ما بين الاستديو وغرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم من خلال برجين مبنيين فوق بوديوم من أربعة طوابق.

وفي موازاة ذلك، باشرت بلووم الأعمال الإنشائية لمشروع "فاية" الذي يمثل المرحلة الرابعة من مشروع "حدائق بلووم" في أبوظبي، ويتألف من 132 منزل "تاون هاوس"، موزعاً على 28 مبنى يضم وحدات سكنية بأربع غرف، و4 مجمعات سكنية تضم وحدات بخمس غرف.

كما أعلنت الشركة عن إبرام عقد لبناء مدرستين عالميتين ستمتدان على مساحة 89 ألف متر مربع في منطقة البرشاء جنوب في دبي، وهما مدرسة "برايتون كوليدج دبي" التي ستقدم منهاج K-12 البريطاني، ومدرسة "دوايت نيويورك" التي تعتمد منهاج البكالوريا الأميركية الدولية.

كما تم إرساء عقد لتطوير مشروع "سوهو سكوير" متعدد الاستخدامات الذي سيقع على مقربة من جامعة نيويورك أبوظبي وغيرها من الوجهات السياحية الشهيرة في جزيرة السعديات في أبوظبي، وسيوفر المشروع عند اكتماله نحو 302 وحدة سكنية تتراوح ما بين استوديوهات وشقق من ثلاث غرف نوم إضافة الى شقق " التاونهاوس والبنتهاوس".

يذكر أن "بلووم العقارية" شركة متخصصة بتطوير المشاريع المتكاملة والمستدامة التي توفر أنماطاً معيشية عصرية وراقية. وتنطلق المجموعة من رؤية شاملة تركز على تخطي توقعات المشترين والمستثمرين من خلال الشراكات مع أفضل المصممين والمهندسين المعماريين، وتقوم ببناء مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات في مواقع بارزة في منطقة الشرق الأوسط. كما توفر "بلووم العقارية" حلولاً مخصصة للإيجار وإدارة العقارات بحيث تحقق رضا العملاء والمستأجرين.



