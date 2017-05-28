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إنشاءات

"كارفور" تضع حجر الأساس لأكبر مركز توزيع في مجمع الصناعات الوطنية بدبي

أريبيان بزنس
الأحد، 28 مايو 2017
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"كارفور" تضع حجر الأساس لأكبر مركز توزيع في مجمع الصناعات الوطنية بدبي

وضعت شركة ماجد الفطيم حجر الاساس لمركزها اللوجستي الجديد - اكبر مركز توزيع لكارفور - في مجمع الصناعات الوطنية بالمنطقة الحرة بجبل علي الذي تتجاوز سعته التخزينية 400 مليون وحدة لدعم متاجر كارفور بالإضافة إلى قناة التسويق الموحدة الشاملة الخاصة بكارفور ومن المتوقع افتتاح المركز خلال العام المقبل 2018.

 حضر حفل وضع حجر الاساس محمد المعلم الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" ونائب الرئيس الأول المدير العام في موانئ دبي العالمية ووإيريك ليغرو الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للتجزئة وعدد من المسؤولين.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، عبر سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن سعادته بوضع حجر الأساس لمركز كارفور اللوجستي في مجمع الصناعات الوطنية بهدف خدمة أنشطة الشركة المنتشرة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

 

وأوضح ان مجمع الصناعات الوطنية أصبح وجهة مثالية للشركات العالمية والوطنية على حد سواء بفضل المزايا والحوافز التي يوفرها لعملائه وموقعه الاستراتيجي المجاور لأهم مرفقين لوجستيين في دبي وهما مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي بحيث يتيح للشركات خدمة السوق المحلي والوصول إلى الأسواق الاقليمية والعالمية خلال وقت قياسي.

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