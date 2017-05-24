تصميم كامل المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي من قبل "أو دي جي"

أعلنت ’أو دي جي‘ (ODG) عن تعيينها لتصميم وإدارة كامل مشروع المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي الجديد. واختارت الشركة العمانية للمبيعات والخدمات (OSS) (مشروع مشترك بين الطيران العماني وإير ريانتا إنترناشيونال ميدل إيست) شركة ’أو دي جي‘ لتصميم المشروع الجديد بعد فوزها بعقد إدارة المنطقة الحرة لمدة 10 سنوات من بين سبعة شركات دولية أخرى متخصصة في مجال تشغيل المناطق الحرة.

ومن المتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية لمطار مسقط الدولي الجديد، الذي لا يزال قيد الإنشاء حالياً، إلى نحو 12 مليون مسافر سنوياً خلال المرحلة الأولى من الإنشاء، ليصل هذا الرقم إلى 48 مليون مسافر سنوياً حال اكتمال المشروع العملاق المقسم على أربع مراحل، وذلك بحسب التأكيدات الصادرة مؤخراً عن وزير النقل والاتصالات في السلطنة.

ومن المنتظر أن تمتد المرحلة الأولى على مساحة 580 ألف قدم مربعة مع 7 آلاف قدم مربعة من مساحات التجزئة التي تشتمل على أقسام بيع العطور ومستحضرات التجميل والمشروبات والحلويات والأزياء والاكسسوارات إلى جانب سوق وعدد من المتاجر المتخصصة الحصرية.



وفي إطار تعليقه على المشروع الجديد، قال فيليب إيكلز، مدير التطبيق العالمي لدى شركة ’إير ريانتا إنترناشيونال‘: "قدمت شركة ’أو دي جي‘ كامل الدعم للشركة العمانية للمبيعات والخدمات خلال مرحلة طلبات تقديم العروض لمناقصة المنطقة الحرة الخاصة بمطار مسقط الدولي، حيث قامت الشركة بوضع تصميم مذهل بحق للمنطقة الحرة. وكانت مفاهيم متاجر المنطقة الحرة التي تم تطويرها مفيدةً للغاية بالنسبة لعرضنا الفائز. ومنذ منح العقد، عملت شركة ’أو دي جي‘ بجد ومهنية كبيرة بالتعاون مع فريق المشروع لدينا من أجل تحويل هذه المفاهيم إلى واقع ملموس".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يستمد المفهوم التصميمي المميز هذا الإلهام من التراث والثقافة العمانية المميزين. كما سيتمكن الركاب من الاستمتاع بالعديد من المزايا والتجارب التفاعلية التي من شأنها تحسين مستوى رحلتهم عبر مطار مسقط الدولي.

من جانبه، قال هيوجو فاندرشايغ، المدير العام لشركة ’أو دي جي‘: "يُعتبر الفوز بالعقد مع الشركة العمانية للمبيعات والخدمات بمثابة نجاحٍ كبير لشركتنا، ونشكرهم على ثقتهم الممنوحة لشركتنا في إطار تطوير هذا المشروع. ومع قيامنا بإطلاق قسمي ’إنتلجنس‘ و’ديجيتال‘ الجديدين، نتطلع قدماً لمواصلة تقديم تصاميم ملهمة تناسب المسافرين في جميع أنحاء العالم".