"شون" و"مجموعة شركات الحمد" تباشران أعمال إنشاءات آي سويتس﻿

‏"شون العقارية" و‏"دبي للهندسة المدنية"، أحد فروع "مجموعة شركات الحمد"، احتفلتا بمباشرة أعمال الحفر في مشروع "آي سويتس"، الواقع ضمن "مجمّع دبي للاستثمار"، بعد حوالي الشهر من إعلان الشراكة بينهما لتطوير هذا المشروع.

فلقد قامت ‏"دبي للهندسة المدنية" ‏(أحد فروع "مجموعة شركات الحمد")‏‏، والمقاول الرئيسي للمشروع، بالمباشرة الرسمية بأعمال الحفر فيه، إيذاناً بانطلاق الأعمال لتطوير 2,550 جناحاً وشقة فندقية، و52 مطعماً ومقهىً في الهواء الطلق، ومركز تسوق بمساحة 125,000 قدم مربعة، وكلها محاطة بشاطئٍ من صنع ‏الإنسان، وببحيرةٍ توازي مساحتها 5 فدادين، ستكون جميعها جاهزةً للتسليم قبل حلول موعد "إكسبو 2020".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يمتاز هذا المشروع بموقعه الفريد الذي يؤهله لخدمة زوار معرض "إكسبو 2020"، والذي سيستضيف 25 مليوناً في خلال ستة أشهر، يحتاج الكثيرون منهم إلى الإقامة في شقق فندقية. وستلي الحفل الرسمي لانطلاق أعمال الحفر سلسلة أنشطةٍ إنشائية يجسدها انتشار آلاف العمّال ومعدّات البناء في مواقع العمل، في الأشهر القليلة المقبلة.

وتأتي مباشرة أعمال الحفر إثر إتمام بناء الأساسات في المشروع الذي سيتمّ ربطه بموقع "إكسبو 2020"، و"بمطار آل مكتوم الدولي"، وغيرهما من المواقع المهمة والجذابة، عبر خط مترو دبي الجديد.

السيد دانيال ه. شون، الرئيس المؤسس لـ "شون العقارية"، ألقى كلمةً في المناسبة قال فيها:"لا شك في أنّ حفل انطلاق أعمال الحفر ‏الذي جاء بعد أقلّ من شهر من عقد الشراكة بيننا، إنما يعكس التزامنا الشديد بتسريع العمل في إنجاز مشروع "آي سويتس" قبيل حلول "إكسبو 2020"، ويشكل إضافةً مميزة إلى السجل الحافل بالنجاح لقطاع التطوير العقاري الخاص في دولة الإمارات. ونحن ندين بالكثير لمدينة دبي العظيمة ولدولة الإمارات، ونقدّر عالياً الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تجعل مثل هكذا تحديات أمراً واقعاً".

ستتم إدارة هذه الشقق الفندقية من قبل مشغلين فندقيين عالميين، لمنح الزوار أرقى مستويات الراحة، ‏وسيجري طرح بعضها للمستثمرين، بما يضمن لهم عائداً استثمارياً عالياً.‏ ‏ولقد فُتحت أبواب عملية بيع "آي سويتس" عملياً أمام المستثمرين والشارين الذين بات بإمكانهم شراء ‏جناح فندقي أو شقة فندقية تتمّ إدارتها من قبل سلسلة مشغلي فنادق عالمية، ما يمنحهم عائداً ‏استثماراياً عالياً يتراوح بين 12 و15 بالمئة.

من جهته، قال السيد نشأت سهاونه، رئيس "مجموعة شركات الحمد":"حفل انطلاق أعمال الحفر هو الخطوة الأولى لنا في مسيرة إنجاز أحد أكبر مشاريع تطوير الشقق الفندقية في المنطقة، ضمن موقعٍ واحد، ويسعدنا أن نكون جزءاً منه. فهذه الخطوة تعكس متانة التزامنا، ونحن مصمّمون على تسليمه في الموعد المحدد له، أي قبل "إكسبو 2020". ‏ومن دواعي الفخر لنا أن نكون جزءاً من الرؤية العظيمة لحكام دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق الإنجازات غير المسبوقة في قطاعي التطوير والإنشاءات".

تمتلك ‏"مجموعة شركات الحمد"‏ خبرةً تزيد عن ثلاثة عقود في تنفيذ المشاريع الكبرى، على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع مقرّها في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة، مع شمول عملياتها التشغيلية دول مجلس التعاون الخليجي، ولقد نمت هذه ‏الشركة حتى أصبحت واحدةً من أكبر المجموعات الفاعلة في مجالاتٍ متعددة، وتضمّ أكثر من 20 ‏شركة عاملة في قطاعات الإنشاءات، العقارات، الصناعة، التنقيب، الطاقة المتجددة وقطاعات التجارة.

يتوخى "آي سويتس" أسلوب حياة عصرياً، يقوم على التسهيلات والمرافق العملية‏ والمستقبلية. ‏‏وتستهدف الشقق الفندقية الكاملة التجهيزات إرضاء اهتمامات أبناء الألفية ومفهومهم للإقامة الفندقية، ‏‏وكذلك العائلات الصغيرة الحجم التي تزور دبي لفترة إقامة وجيزة، والعائلات التي تقصدها للإجازة. ‏‏الموقع الاستراتيجي لمشروع "آي سويتس"، بالقرب من أضخم مطار في العالم، هو مطار آل مكتوم ‏‏الدولي، يضمن ارتفاع نسبة الإشغال والعائد الآمن للمستثمرين.‏