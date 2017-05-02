سابك السعودية تتطلع لفرص استحواذ بقيمة 22.5 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الصناعات الأساسية (سابك) اليوم الثلاثاء إن الشركة تقيم فرصاً للاستحواذ بقيمة تتراوح بين ثلاثة مليارات وستة مليارات دولار (11.2 مليار ريال و22.5 مليار ريال) في مجالات منها البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة والأسمدة.

وأبلغ يوسف عبد الله البنيان وكالة رويترز في مقابلة أن الشركة تستهدف إبرام صفقة في الربع الأخير من هذا العام.

وقال البنيان على هامش مؤتمر اليورومني المنعقد في الرياض إن "هناك بعض الفرص وهي في نطاق ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.. هذه هي نقطة البداية في الأساس".

وأضاف إن الأسواق المستهدفة للاستحواذ في قطاع البتروكيماويات هي أمريكا الشمالية والصين بينما تستكشف الشركة أهدافا في أفريقيا للأسمدة أو الأغذية الزراعية.

وسابك حالياً هي رابع أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في العالم لكنها تقول إن الاستحواذات قد تدفعها إلى المركز الثالث بعد داو كيميكال وباسف.

وتحدث البنيان لرويترز بعد يوم من إعلان شركة البتروكيماويات ارتفاع صافي ربحها 80 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2017.

وقال إن سابك لديها نظرة إيجابية جداً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة والصين وهما سوقان رئيسيان وتضع المزيد من التركيز على أفريقيا والأسواق الناشئة بشكل عام في الأجل الطويل.

وأضاف قائلاً "بشكل عام، ومع ما يحدث في الصين حالياً، أعتقد أن لدينا نظرة إيجابية جداً لعام 2017 لكننا نعتقد أن التعافي القوي (في أسواق رئيسية) سيتم بنهاية 2019 وما بعدها".

وقال البنيان إن سابك وأرامكو السعودية تتطلعان لاستكمال حلول تكنولوجية وستتوصلان إلى "نتيجة مهمة جداً" في غضون أسابيع قليلة فيما يتعلق بمشروعهما المشترك لتحويل النفط إلى كيماويات الذي كشف النقاب عنه في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف إن "المشروع أحد أكبر مشروعات النمو حيث سننتج ما يزيد عن 18 مليون طن من المواد سنوياً".