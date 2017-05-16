Arabian business
إنشاءات

عمال سعودي أوجيه بقصر سعودي بالمغرب يحتجون من جديد

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة مغربية أن عمال ومستخدمين متضررين في فرع شركة سعودي أوجيه بالمغرب احتجوا، اليوم الثلاثاء، أمام مقر ولاية جهة فاس مكناس بعد أن منعهم منذ أسبوعين حراس الأمن الخاص من الالتحاق بعملهم بقصر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود المطل على نهر سبو بمدخل مدينة فاس.

ونقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن "محمد آيت الحاج" كاتب فرع فاس لنقابة شركة سعودي أوجيه المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن 144 عاملاً ومستخدماً تابعاً لشركة سعودي أوجيه –ومقرها السعودية-، ضمنهم 83 بقصر فاس، أصبح مستقبلهم غامضاً بعد توقيفهم عن العمل دون سابق إنذار.

 

وأوضح "آيت الحاج"، خلال الوقفة الاحتجاجية، أن أغلب العمال المتضررين "قضى مدداً طويلة في العمل مع هذه الشركة اللبنانية -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المقرب من الرياض- تزيد لدى بعضهم عن 30 سنة".

 

واستطرد أن "المندوبية الإقليمية للشغل بفاس لم تتمكن من مباشرة ملفهم مع هذه الشركة المملوكة لعائلة سعد الحريري... لأنها لم تجد محاوراً عنها بعد أن توارى مديرها اللبناني نادر حواس عن الأنظار برحيله إلى لبنان قبل عدة أشهر، حيث تكتفي المندوبية، حسب المتحدث ذاته، في كل لقاء لها بممثلي المتضررين بكتابة جملة (غياب المحاور)".

 

وأضاف أن "توقيفهم عن العمل يضاف إلى معاناتهم مع تسديد أجورهم التي لم يتوصلوا بها منذ 10 أشهر.. (و) أن ذلك جعلهم يعيشون وضعاً اجتماعياً لا يحسدون عليه"، موضحاً أن بعضهم أصبح مهدداً بالسجن، نظراً لعدم قدرتهم على الالتزام بتسديد أقساط الديون المتراكمة ضدهم لفائدة البنوك ولمعارفهم الذين أقرضوهم مبالغ مالية في انتظار تسوية وضعيتهم، مؤكدا أنهم يطالبون بتسديد أجورهم المعلقة وإرجاعهم إلى عملهم، أو تمتيعهم بحقوقهم التي تضمنها لهم قوانين الشغل في حالة توقيفهم النهائي عن العمل.

 

وبحسب الصحيفة، فإن فرع شركة سعودي أوجيه بالمغرب، الكائن مقره الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، مكلف بصيانة قصري العائلة الملكية السعودية بكل من فاس وطنجة، وذلك بموجب عقود عمل تربط الشركة اللبنانية بمستخدميها المغاربة.

 

وبعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لعدة سنوات، بدأت شركة سعودي أوجيه تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات لتتأخر أجور آلاف العمال في القطاع لأشهر عدة.

 

وكانت مصادر مصرفية قالت في أبريل/نيسان الماضي إن سعودي أوجيه تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبلها.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: سعد الحريري يعد عمال سعودي أوجيه المتضررين بأخذ حقوقهم

سعودي أوجيه تسيل ممتلكاتها لحل أزمة الديون

سعودي أوجيه المتعثرة تبيع 2.8% في البنك السعودي للاستثمار

أزمة سعودي أوجيه تطال عمال القصور بالمغرب

تعليقات

المزيد في إنشاءات

إحلال واستبدال خطوط المياه القديمة في إمارة عجمان

فيديو: سعد الحريري يعد عمال سعودي أوجيه المتضررين بأخذ حقوقهم

الوليد بن طلال: 30% نسبة إنجاز مشروع برج جدة.. وتكلفته 75 مليار ريال

الخضري السعودية: المالك الرئيسي ينوي التصرف ببعض أسهمه في الشركة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"إتش تي سي" تحدث نهضة في مفهوم التفاعل مع الهاتف عبر هاتفها الجديد HTC U11﻿

السعودية: مستشفيات خاصة تفرض رسوماً على مواقف السيارات

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »