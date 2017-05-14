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إنشاءات

إحلال واستبدال خطوط المياه القديمة في إمارة عجمان

أريبيان بزنس
الأحد، 14 مايو 2017
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إحلال واستبدال خطوط المياه القديمة في إمارة عجمان

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في جلسته الأخيرة برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة تنفيذ مشروع لإحلال واستبدال خطوط المياه القديمة في كل من النخيل والنعيمية والراشدية بإمارة عجمان.

 

وأوضح سعادة محمد صالح مدير عام الهيئة، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن المشروع يهدف إلى استبدال خطوط المياه القديمة في منطقة النعيمية بأطوال تبلغ 75 كيلو مترا.

 

متوقعا إنجاز المشروع خلال مدة لا تتجاوز 90 أسبوعا وبتكلفة إجمالية تبلغ 42 مليون درهم.

 

وأضاف " يشمل نطاق عمل المشروع أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب والفحص والتشغيل والأعمال المدنية المصاحبة لهذه الخطوط إضافة إلى استبدال التوصيلات القديمة على هذه الخطوط إلى الشبكة الجديدة".

 

وقال إن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية في تأهيل الشبكات القديمة لتخفيض الفاقد المائي إضافة إلى مواجهة الطلب المتنامي على المياه.

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