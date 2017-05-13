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فيديو: سعد الحريري يعد عمال سعودي أوجيه المتضررين بأخذ حقوقهم

أريبيان بزنس
السبت، 13 مايو 2017
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(أريبيان بزنس/ وكالات) - وعد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس إدارة شركة سعودي أوجيه المتعثرة جميع عمال الشركة المتأخرة مستحقاتهم في السعودية بـ "أخذ حقوقهم".

 

ومن بيروت، قال سعد الحريري خلال لقائه ببرنامج "صناع النجاح" على قناة "روتانا خليجية" السعودية أمس الجمعة مخاطباً عشرات الآلاف من المتضررين "أنا أقولهم شغلة واحدة، إنه بالمملكة ما في أحد ما بياخد حقه، خاصةً إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد أن أية شركة لديها مستحقات للدولة ستتسلمها، وشركة سعودي أوجيه غالبية عملها مع الدولة".

 

وأضاف "الحريري" أنه انشغل خلال الفترة الماضية بالعمل السياسي والانتخابات في لبنان، وكان هناك بعض الأخطاء التي حصلت بالشركة وسيتم معالجتها.

 

وحول أزمة تأخر رواتب العاملين بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، قال "الحريري" إن المشكلة تتعلق بعقد الشركة مع إدارة المجمع، حيث إنه كانت هناك بعد التعديلات المطلوبة على العقد ولم تحصل ومن هنا نتجت الأزمة.

 

وقال "الحريري" أيضاً إن شركة سعودي أوجيه بريئة من الأضرار البالغة التي نتجت عن السيول التي ضربت عدداً من مدن المملكة خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن الأنفاق وخزانات مياه الأمطار تتطلب أعمال صيانة ومتابعة.

 

وبعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لعدة سنوات، بدأت شركة سعودي أوجيه تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات لتتأخر أجور آلاف العمال في القطاع لأشهر عديدة.

 

وكانت مصادر مصرفية قالت في أبريل/نيسان الماضي إن سعودي أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المقرب من الرياض- تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبلها.

 

 

 

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