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إنشاءات

الوليد بن طلال: 30% نسبة إنجاز مشروع برج جدة.. وتكلفته 75 مليار ريال

أريبيان بزنس
الجمعة، 12 مايو 2017
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الوليد بن طلال: 30% نسبة إنجاز مشروع برج جدة.. وتكلفته 75 مليار ريال

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن نسبة الانجاز في مشروع برج جدة التابع لشركة جدة الاقتصادية وصلت إلى 30 بالمئة وأن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ 75 مليار ريال (20 مليار دولار).

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الأمير الوليد بن طلال -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس بمقر البرج بأبحر الشمالية بجدة- إن برج جدة سيكون أطول برج في العالم ويبلغ طوله أكثر من كيلو متر وسيكون 252 دوراً ويزن مليون طن ويعمل به 163 جنسية.

 

وأضاف الأمير الوليد أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي بنهاية 2019 مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 5.3 مليون متر مربع والمرحلة الأولى تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع وتنتهي بعد عامين.

 

وأوضح أن مشروع جدة الاقتصادي يعد مشروعاً مهماً في الشرق الأوسط وهو يلقى اهتمام من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

ونفى الأمير الوليد بن طلال أن يكون البرج المزمع إنشاؤه في دبي أطول من برج جدة.

 

وأضاف أنه بإمكان أي مواطن أو مقيم الاستفادة من المشروع، مشيراً إلى أنهم يهدفون لاستقطاب السياح بما يتواكب مع رؤية  المملكة 2030.

 

وكان الأمير الوليد بن طلال كشف في أغسطس/آب 2012 عزم شركته إنشاء أعلى برج في العالم في مدينة جدة بتكلفة 4.6 مليار ريال (1.32 مليار دولار) بالتعاون مع مجموعة بن لادن للمقاولات.

 

وشركة جدة الاقتصادية مملوكة بنسبة 33.35 بالمئة لشركة المملكة القابضة و33.35 بالمئة لشركة أبرار العالمية فيما تحوز مجموعة بن لادن حصة قدرها 16.63 بالمئة ويمتلك رجل الأعمال عبدالرحمن الشربتلي الحصة المتبقية البالغة 16.67 بالمئة. ويبلغ رأسمال الشركة 8.8 مليار ريال تشمل أصولاً بقيمة 7.3 مليار ريال بالإضافة إلى 1.5 مليار ريال مساهمة نقدية من مجموعة بن لادن.

 

ويأتي المشروع العملاق "برج المملكة بجدة" كمرحلة أولى ضمن مشروع متكامل يحمل اسم "مدينة المملكة" تقدر تكلفته الإجمالية، بحسب تقارير سابقة، بحوالي 57 مليار ريال وسيضم فندقاً يحمل العلامة التجارية "فورسيزونز" وشققاً سكنية وفندقية ومكاتب ووحدات سكنية.

 

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