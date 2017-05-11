Arabian business
إنشاءات

الخضري السعودية: المالك الرئيسي ينوي التصرف ببعض أسهمه في الشركة

أريبيان بزنس
الخميس، 11 مايو 2017
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الخضري السعودية: المالك الرئيسي ينوي التصرف ببعض أسهمه في الشركة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة الإنشاءات السعودية عبد الله عبد المحسن الخضري وأبنائه اليوم الخميس إنها تلقت أمس الأربعاء خطاباً من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (الخضري القابضة) باعتبارها المالك الرئيسي لأسهم الشركة وأنها تنوي التصرف ببعض أسهمها.

 

وقالت شركة الخضري في بيان على موقع "تداول" إن الخطاب تضمن "الإفادة بنية الخضري القابضة مستقبلاً التصرف في بعض أسهمها بالشركة، وذلك بنقل بعض الأسهم إلى المحافظ الاستثمارية للشركاء بها و/ أو بالتصرف في نسبة من هذه الأسهم بالبيع للغير وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها".

 

وأضافت أن "الخضري القابضة (أفادت) أن هذه الخطوة تأتي كجزء من إستراتيجيتها نحو إعادة هيكلة ملكيتها في الشركات التي تشارك فيها. وقد اختتمت الخضري القابضة خطابها بالتأكيد على أن تنفيذ إستراتيجيتها المشار إليها لن تحول دون دعمها الإستراتيجي للشركة".

 

وتمتلك شركة الخضري القابضة نسبة 55.85 بالمئة من أسهم شركة "الخضري" التي تعمل بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية بمجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.

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