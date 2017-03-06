الفطيم تطلق مشروعاً جديداً متعدد الأغراض في الإمارات

أطلقت الفطيم أعمال التطوير لموقع بمساحة 78,500 متر مربع يشكل جزءاً من مشروع متعدد الأغراض بمخطط رئيسي في جبل علي.

تخطط الفطيم لتعزيز عروضها في قطاع التجزئة من خلال تطوير المول الجديد، والواقع في جبل علي التي تمثل الجزء الجنوبي من دبي على طول الطريق الرئيسي السريع بين دبي وأبوظبي. وسيكون المشروع متعدد الأغراض بحيث يضم مرافق السكن والعمل والترفيه بالإضافة إلى العلامات التجارية الشهيرة في قطاع التجزئة.

وفي المرحلة الأولى من تطوير المشروع، والتي تتضمن كذلك شراكة استراتيجية مع وصل للعقارات، وهي شركة تابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول ، تستعد الوجهة المرتقبة لتقديم مجموعة متنوعة من مفاهيم التجزئة من خلال مساحة مخصصة للتأجير قدرها 55,000 متر مربع.

وفي إعلان سيلقى صدى إيجابياً لدى المستهلكين، قالت الشركة ان المشروع سيضم ثاني فروع إيكيا في دبي، والذي سيكون أحدث المتاجر بتصميم العلامة الفريد لدى افتتاحه. وسيتم التركيز بشكل خاص على تطوير متجر مستدام بشكل كبير، يضم كذلك مركز تدريب عالمي لعائلة إيكيا.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يقام المتجر على مساحة 30 ألف متر مربع مع تصميم مطاعم إضافية ومقاهٍ لراحة واسترخاء الزوار، إلى جانب مخبز داخل الفرع يشكل استكمالاً لشعبية مطاعم إيكيا. وتتميز محلات إيكيا المرتقبة كذلك بالتكامل الرقمي من خلال تطبيق للأجهزة المحمولة، يسمح للعملاء بالشراء عبر إجراء المسح الضوئي للمنتجات في المحل ومن ثم طلب تسليمها مباشرة إلى المكان المطلوب.

وبالإضافة إلى إيكيا، سيتم تأجير 100 محل تجزئة آخر بالإضافة إلى ردهة للمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية وهايبرماركت كبير وفرع لمحلات إيس الفطيم – ومن المقرر اكتمالها جميعاً بحلول الربع الأول من العام 2019. سيكون تصميم الفرع الجديد لمحلات إيس جديداً لم يسبق تنفيذه في دبي من قبل، ليقدم أكثر من 33,000 منتج متنوع بين المجموعات الحصرية لعلامة إيس والعدد الكهربائية ومنتجات أديس المنزلية وعلامة برويل كينغ الشهيرة لمعدات الشواء. وبالإضافة لذلك، يضم الفرع مقهىً ومركزاً للحدائق لتوفير النباتات والإكسسوارات اللازمة لحديقة مثالية.

وبفضل توفير أكثر من ألفيّ موقف للسيارات، يعد المول مركزاً للتسوق المريح في منطقة جبل علي التي تشهد نمواً سريعاً، ليكون نقطة جذب لسكان جبل علي ودبي مارينا والقادمين من أبوظبي.

تتضمن المرحلة الثانية من المشروع إقامة "بوابة الوصل"، وهي منطقة سكنية من تطوير شركة وصل للعقارات، ترافقه نمط حياة موجهة بالضيافة والترفيه، مجمع رياضي من الطراز العالمي،مدارس K-12 مع المناهج الدولية، وحديقة مركزية التي تربط الأحياء السكنية والتجارية في المجتمع. ويبدأ العمل فيها في النصف الثاني من العام 2019 لتضم 1457 منزلاً ومركزاً رياضياً مجهزاً بالكامل ومنتزهاً ومركزاً للابتكار للشركات الناشئة، فضلاً عن مرافق الرعاية الصحية والمساحات الإضافية لمحلات التجزئة. تم اختيار موقع المشروع الجديد بشكل مدروس نظراً لسهولة الوصول إليه من شارع الشيخ زايد، حيث سيقع المول بعد اكتماله على بعد 450 متراً فقط من محطة مترو الطاقة.