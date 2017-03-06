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إنشاءات

"كوني" تفوز بعقد توريد 418 سلما متحركا ومصعدا لمترو الرياض

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 مارس 2017
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"كوني" تفوز بعقد توريد 418 سلما متحركا ومصعدا لمترو الرياض
مشروع شبكة مترو الرياض يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم

فازت شركة "كوني" بعقد توريد418  مصعد وسلم متحرك للمسار 3 لمشروع مترو الرياض في العاصمة السعودية الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
يعد المسار 3 مترو الرياض، الأطول في المشروع الذي يتضمن 6 مسارات، حيث يمتد على مسافة 41 كم ويضم 22 محطة. ويتضمن العقد توريد 262 سلماً متحركاً و 156 مصعدا منها 96 مصعد بانورامي. بالإضافة توفير أنظمة تحكم الكترونية  من كوني "إي لينك".
 وتعليقاً على هذه الصفقة التي لم تذكر الشركة قيمتها، قال بيير  ليوتو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "كوني" في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تحتل الرياض اهتماماً كبيراً من مشاريع تطوير البنية التحتية التي تجري بخطى سريعة في المملكة، لا سيما في ظل مشروع شبكة مترو الرياض الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم". وأضاف "نحن فخورون للغاية كوننا جزء من هذا المشروع الذي يساعد على تلبية المتطلبات المتزايدة لشريحة كبيرة من مستخدمي قطاع النقل العام".
يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هي المطور الرئيسي للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية العقد الحالي.
يذكر أن كوني هي شركة عالمية رائدة في صناعة المصاعد والسلالم المتحركة، وتوفر المصاعد والسلالم المتحركة والأبواب آلية الحركة، بالإضافة إلى تقديمها حلولاً مبتكرة في مجال صيانة وتحديث المصاعد، لإضافة قيمة إلى المباني طوال فترة إشغالها.
وقد بلغت صافي المبيعات السنوية لشركة كوني 8.8 مليار دولار ووصل عدد الموظفين في نهاية العام إلى ما يزيد إلى 52.000 موظف. كما أن أسهم الشركة فئة "بي" مدرجة في بورصة "ناسداك أومكس" هلسنكي المحدودة في فنلندا.


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