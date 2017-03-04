بحوالي 1.5 مليون متر مربع، إطلاق مشروع أكبر حديقة عامة في دبي

توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقعت بلدية دبي مع "دبي القابضة"، المجموعة الاستثمارية العالمية الرائدة، مذكرة تفاهم لإطلاق أكبر حديقة عامة في الإمارة بمساحة إجمالية تبلغ 1,430,000 متر مربع في منطقة دبي لاند.

ويمثل المشروع إضافة قيّمة إلى الوجهات السياحية المتميزة التي تزخر بها دبي، ويهدف إلى توفير بيئة طبيعية تشجع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي ومفعم بالنشاط والحيوية بما يسهم في الارتقاء بمستوى سعادة الناس وبناء مجتمع أكثر صحة ولياقة، كما يرسخ مكانة دبي باعتبارها إحدى أكثر المدن سعادة في العالم.

كما يهدف المشروع، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إلى توفير بيئة طبيعية تشجع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي بما يسهم في الارتقاء بمستوى سعادة الناس وبناء مجتمع أكثر صحة.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي الرامية إلى تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر المشاريع المشتركة التي تشجع الاستثمار في الإمارة وتعود بالفائدة على المجتمع ككل انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفير بيئات تعزز السعادة والصحة وتدعم استراتيجية المدينة الذكية.

حديقة عالمية المعايير

تسعى "بلدية دبي" إلى زيادة نصيب الفرد من مساحة الحدائق إلى 12.5 متر مربع وذلك لتتماشي مع أفضل المعايير العالمية، وسيعمل هذا المشروع إلى زيادة المساحات العامة في دبي بنسبة 17%.

وستوفر الحديقة عند اكتمالها مساحات متنوعة الأغراض تتيح للناس ممارسة نشاطاتهم المفضلة على مدار السنة، حيث يضم مسارات للجري بطول 20 كيلومترا، وممرات بطول 30 كيلومترا وأكثر من 7 كيلومترات من الدروب الطبيعية، وما يزيد على 14 كيلومترا من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية، و45 ملعباً لمختلف أنواع الرياضات، وخمس مناطق رئيسية لإقامة الفعاليات، و55 منطقة لعب للأطفال، إضافة إلى مساحات مخصصة لمحلات التجزئة والمطاعم والمقاهي.

وإلى جانب كونها وجهة رياضية وترفيهية، ستكون الحديقة بمثابة مختبر للابتكارات الجديدة وحلول الاستدامة البيئية، إذ من المخطط استخدام حلول مبتكرة لتوليد الكهرباء في الموقع والتناضح العكسي لتحلية المياه وتدوير النفايات، وتقنيات الظل الطبيعي، بالإضافة إلى البطاقات الذكية الخاصة بالتذاكر والمشتريات وتقنيات الواي فاي.

ومن المقرر البدء في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تبلغ مساحتها 318,000 متر مربع، مع نهاية العام الحالي، وستشمل مساراً للجري بطول 4 كيلومترات، وممرات طبيعية بطول 7 كيلومترات، ومسارين للدراجات الهوائية بطول 2 كيلومتر، إضافة إلى 10 ملاعب رياضية وموقع رئيسي واحد لإقامة الفعاليات. وتعتمد الحديقة حلولاً نظيفة تساعد على الحفاظ على البيئة ودعم جهود الاستدامة، حيث ستستخدم حلولاً مبتكرة تساعد في الحد من استهلاك المياه لتصل إلى 5 ليترات للمتر المربع الواحد، كما تضم ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف شجرة محلية ومتأقلمة.

مثال لشراكة القطاعين الحكومي والخاص

توفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيلة فاعلة لإنجاز مشروعات التنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمتها في جلب استثمارات وطنية وإقليمية وأجنبية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع، وتعزيز الوضع التنافسي للدولة، وقد حرصت كل من "دبي القابضة" و"بلدية دبي" على أن يكون لها شراكات من هذا النوع مساهمةً منها في الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد حددت الاتفاقية دور كل طرف من أجل رفع كفاءة التعاون المشترك، حيث ستتولى بلدية دبي تقديم الدعم الفني لإنشاء الحديقة بما يتمثل في التصميم وتنفيذ الأعمال المتعلقة بالإنشاء وإقامة أنظمة ري متكاملة وشبكة الصرف الصحي بالإضافة إلى تشجير وزراعة مساحات المسطحات الخضراء، فيما ستقوم "دبي القابضة" بإنشاء وإدارة المرافق الأخرى المتعلقة مثل حديقة الألعاب والمطاعم بالإضافة إلى تشغيل الحديقة وإدارتها.